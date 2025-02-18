Trio ekibi Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi! Penaltı itirazları, gol önce faul tartışması...

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmayan Sarı-Kırmızılılar, dev maçı beklemeye başladı.

Dün akşam oynanan maçın en çok konuşulan pozisyon ve hakem kararlarını yayıncı kuruluş BeIN Sports'un Trio hakem ekibi tek tek inceledi. İşte Trio'nun değerlendirmeleri:

9. dakikada Alikulov ve Osimhen arasında yaşanan pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Ben de faule yakınım. Alikulov sol ayağını fazla açtığı için faul olduğunu düşünüyorum."

Bülent Yıldırım: "Top henüz paylaşımda değil. Alikulov da Osimhen de top için adımlama halinde. Ben hakem gibi devam diyorum."

Deniz Çoban: "Bariz gol şansı değil. Ancak Alikulov faul yapıyor. Umut vaat eden atak olduğu için Alikulov'un sarı kart görmesi gerekirdi."

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İLK GOLDE OSIMHEN FAUL YAPTI MI?

47. dakikada Galatasaray'ın attığı golden önce Osimhen, Alikulov'a faul yaptı mı?

Bahattin Duran: "El teması olabilir ama temasta ihlal yok. Galatasaray'ın attığı golde herhangi bir ihlal yok."

Bülent Yıldırım: "Hakemin bakabileceği tek şey etkidir. Ancak darbe, etki görmüyorum. Gol kararında ihlal yok. Alikulov kendini bırakıyor."

Deniz Çoban: "Osimhen'in eli rakibin üzerinde ama Osimhen rakibine basarak yükselmiyor. Bence ihlal değil. Eliyle rakibe dokunmak ihlal değil. Rakibin kararı doğru."

SARA'NIN POZİSYONUNDA PENALTI VAR MI?

78. dakikada Galatasaray'ın Sara ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Olawoyin'in hafif bir teması var. Penaltı değil."

Bülent Yıldırım: "Bir şarj var. Olawoyin riskli bir müdahalede bulunuyor. Sara teması göstermek için kollarını kaldırmış. Penaltı değil."

Deniz Çoban: "Etkili bir itme değil. Hakemin kararını doğru buluyorum."

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İKİNCİ GOLDE OFSAYT VAR MI?

86. dakikada Galatasaray'ın Osimhen ile attığı ikinci golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: "Gol nizami. Bülent Yıldırım: Herhangi bir ofsayt yok."

Deniz Çoban: "Osimhen'in durduğu yerde ofsayt yok. Ofsayt çizgisinin gelmemesinin yayıncı kuruluşla bir ilgisi yok. Riva'dan bize gelirse ekrana yansıtıyoruz. Burada ofsayt şüphesi yok."