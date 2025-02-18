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Trio ekibi Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi! Penaltı itirazları, gol önce faul tartışması...

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#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Hakem
Trio ekibi Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi Penaltı itirazları, gol önce faul tartışması...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 08:07

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Yayıncı kuruluş BeIN Sports'un Trio hakem ekibi dün akşamki maçta yaşanan pozisyonları ve hakem kararlarını inceledi. İşte en çok konuşulan pozisyonların değerlendirmesi...

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Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi. Haftaya oynanacak olan Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmayan Sarı-Kırmızılılar, dev maçı beklemeye başladı. 

Dün akşam oynanan maçın en çok konuşulan pozisyon ve hakem kararlarını yayıncı kuruluş BeIN Sports'un Trio hakem ekibi tek tek inceledi. İşte Trio'nun değerlendirmeleri:

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9. dakikada Alikulov ve Osimhen arasında yaşanan pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Ben de faule yakınım. Alikulov sol ayağını fazla açtığı için faul olduğunu düşünüyorum."

Bülent Yıldırım: "Top henüz paylaşımda değil. Alikulov da Osimhen de top için adımlama halinde. Ben hakem gibi devam diyorum."

Deniz Çoban: "Bariz gol şansı değil. Ancak Alikulov faul yapıyor. Umut vaat eden atak olduğu için Alikulov'un sarı kart görmesi gerekirdi."

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Trio ekibi Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi Penaltı itirazları, gol önce faul tartışması...

İLK GOLDE OSIMHEN FAUL YAPTI MI?

47. dakikada Galatasaray'ın attığı golden önce Osimhen, Alikulov'a faul yaptı mı?

Bahattin Duran: "El teması olabilir ama temasta ihlal yok. Galatasaray'ın attığı golde herhangi bir ihlal yok."

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Bülent Yıldırım: "Hakemin bakabileceği tek şey etkidir. Ancak darbe, etki görmüyorum. Gol kararında ihlal yok. Alikulov kendini bırakıyor."

Deniz Çoban: "Osimhen'in eli rakibin üzerinde ama Osimhen rakibine basarak yükselmiyor. Bence ihlal değil. Eliyle rakibe dokunmak ihlal değil. Rakibin kararı doğru."

Trio ekibi Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi Penaltı itirazları, gol önce faul tartışması...

SARA'NIN POZİSYONUNDA PENALTI VAR MI?
78. dakikada Galatasaray'ın Sara ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Olawoyin'in hafif bir teması var. Penaltı değil."

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Bülent Yıldırım: "Bir şarj var. Olawoyin riskli bir müdahalede bulunuyor. Sara teması göstermek için kollarını kaldırmış. Penaltı değil."

Deniz Çoban: "Etkili bir itme değil. Hakemin kararını doğru buluyorum."

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Trio ekibi Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi Penaltı itirazları, gol önce faul tartışması...

İKİNCİ GOLDE OFSAYT VAR MI?
86. dakikada Galatasaray'ın Osimhen ile attığı ikinci golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: "Gol nizami. Bülent Yıldırım: Herhangi bir ofsayt yok."

Deniz Çoban: "Osimhen'in durduğu yerde ofsayt yok. Ofsayt çizgisinin gelmemesinin yayıncı kuruluşla bir ilgisi yok. Riva'dan bize gelirse ekrana yansıtıyoruz. Burada ofsayt şüphesi yok."

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#Galatasaray#Çaykur Rizespor#Hakem

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