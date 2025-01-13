Trio ekibi Başakşehir-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi! '2 kırmızı kart, 1 penaltı verilmedi'

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Süper Lig’in 19’uncu haftasında Başakşehir FK sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan’ın yardımcılarını İbrahim Bozbey ve Ali Can Alp üstlendi.

Sarı-kırmızılı ekibin Barış Alper’in attığı gollerle 2-1 kazandığı maça tartışmalı pozisyonlar damga vurdu. Başakşehir cephesi Keny'nin pozisyonunda penaltı ve Galatasaray'ın 2. golü öncesi elle oynama beklerken konuk ekip de Hamza Güreler'in pozisyonunda penaltı itirazında bulund. Süper Lig'in eski hakemlerinden oluşan BeIN Trio ekibi de hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Başakşehir - Galatasaray maçındaki tüm tartışmalı pozisyonlar tek tek inceledi. İşte Trio'nun yorumları...

‘BARİZ GOL ŞANSI, KIRMIZI OLMALIYDI'

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12. dakikada Opoku'ya gösterilen kartın rengi doğru mu?

Deniz Çoban: Burada çekildi Osimhen. Sağa doğru çekti topu, yere düştükten sonra sağına doğru gidecek. Bu pozisyonu buradan alıp ceza sahası ön çizgisine götürsem, kaleye olan bu olan mesafede topu sağına doğru çekmesi kadar doğal bir şey yok. Topu rakibinden kaçırmak zorunda. Bana göre, bariz gol şansı ve kırmızı kart olmalı.

Bahattin Duran: Çok sübjektif. Deniz Hoca anlattı. Hakem kırmızı kart da gösterse VAR müdahale etmez. Sarı kart bence doğru. Topa sol ayağının içiyle vurdu Osimhen, top havadan sağına doğru gitti. Yerden gitse yakalayıp kontrol etme şansı yüksek. Top sektiği için kontrol etme şansı yine var ama kural diyor ki, alıp önüne götürecek mi? Hemen sağdaki Başakşehirli oyuncunun müdahale etme şansı var. Yetişebilme şansı olan savunma oyuncusu var. Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Sübjektif bir karar. Tariften tarife, yorumdan yoruma değecek unsurlar var. Bariz gol şansı var. Osimhen'in bilerek kontrollü oynadığı top önüne açıldı. Rakibi engellemese bariz gol şansı var. Bu nedenle kırmızı kart olmalıydı.

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HAMZA GÜRELER'İN ELLE TEMASI VAR MI?

26. dakikada Mertens'in ortasında Hamza Güreler elle temas ediyor mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Ele temas yüzde yüz. Top uzak mesafeden geldi, 20 metreden daha fazla mesafe var. Savunma oyuncusu için beklenmeyen top değil. Vücudunu koordine edebilecek zaman var, yarım metreden değil 25 metreden geldi top. Topu ıskalayan, sıçrayan, bozan, etkileyecek hiç kimse yok. Topa dikkatli gelmedi. El kol doğal değil. Kafasıyla ıskalayınca top kola geldi. Sakarlık yaptı. Top eliyle buluştu. Tartışmasız penaltı. VAR müdahale etmeliydi.

Bülent Yıldırım: Karşıdan gelen topa, defans oyuncusu dikkatli müdahaleyi böyle mi yapar? O kol doğal sayılabilecek en ufak bir şans var mı? Top uzaktan geliyor. Dikkatsiz müdahale. Bu açık, tartışmasız, net penaltı. VAR hakemi, kesinlikle müdahale etmeliydi. Tartışmalı hiçbir şey yok.

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Bahattin Duran: Bence penaltı. Buna devam diyen bir grup da çıkar. VAR müdahalesi olmalı mı, soru işareti. Devam diyen için kolun doğal hali olabilir, kol açılmamış hiç, hep aynı kalmış. Buna devam diyen çıkar. Kafamda VAR müdahalesi soru işareti.

‘KENY'NİN DAVİNSON’A MÜDAHALESİNE SARI KART YETERLİ’

Topsuz alanda Keny'nin Davinson'a müdahalesinde sarı kart yeterli mi, fazlası gerekir mi?

Deniz Çoban: Davinson, kafasını öne doğru götürdü. Keny arkaya doğru götürdü. Keny, Davinson dururken savurup bu teması sağlasaydı, topsuz alanda yapılmış deyip kırmızı kart derdim. Davinson kafasını öne doğru yatırınca, Keny'nin de savurması buluşunca olduğundan daha sert gibi göründü. Sarı kart yeterli. Hakem de yanılmadı.

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Bahattin Duran: İlk müdahalede elini koydu Davinson, Keny eline vurdu. Davinson elini tekrar koydu, Keny'nin amacı arkasındaki o eli bertaraf etmek. Tekrar vuracak. Davinson da kafasını uzattı. En fazla sarı kart. Sarı kartın üstü düşünülmez.

Bülent Yıldırım: Dirsek yok. Şiddetli müdahale değil. Kolunu kullandı. Sarı kart yeterli.

‘ABDÜLKERİM’İN MÜDAHALESİNDE KESİNLİKLE PENALTI YOK’

Abdülkerim'in Keny'e müdahalesinde penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Penaltı yok. Abdülkerim riskli bir hareket yaptı. Topla oynayamadı. Uzattığı ayağı topla oynayamadı, rakibini düşürdüyse penaltı deriz. Abdülkerim'in ayağıyla, Keny'nin ayağı buluşmadı. Fotoğrafa bakınca ayaklar yapışık ama arada 1 metre mesafe var. Yerde süpürdüğü dizi de temas etmedi. Devam kararı doğru. Keny'e aldatmadan sarı kart düşünülebilir. Penaltı kesinlikle yok.

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Deniz Çoban: Keny'nin ayağının yere bastığı yer ile Abdülkerim'in ayağını yere bastığı yer arasında 1 metre fark var. Hiçbir noktada Abdülkerim'in Keny'e teması yok. Keny kendini yere attı. Keny sarı kartla oynuyordu bu dakikada. Penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok. Zor pozisyon.

‘ELLE OYNAMA YOK, GOL KARARI DOĞRU’

Galatasaray'ın ikinci golü öncesinde ihlal, elle oynama ya da faul var mı?

Deniz Çoban: 35-40 santimden gelen bir top bu ele. Elini kaçıracak bir fırsatı yok. Bu beklenmeyen top. Elle oynama yok. Ele temas etmesinin önemi yok, bilerek oynama değil. VAR'lık husus değil. Futbolda temas illa olur. Osimhen'in Opoku'ya ayakla müdahalesi faul değil.

Bahattin Duran: Burada olabilecek en doğal konumda Osimhen'in kolu. Top koluna geliyor ama oynama yok. Hafif ayağıyla Opoku'ya temas var ama ihlal değil, faul gerektirmez. Oyunun devam etmesi ve gol kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Aynı gerekçelerle gol nizami.

‘HAMZA 2. SARIDAN ATILMALIYDI’

Hamza Güreler'in Barış Alper'e faulünde sadece faul yeterli mi, ikinci sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Net ikinci sarı kart.

Bahattin Duran: İkinci sarı kart gerekir. Kontrolsüz bir basma. Hamza oyundan ihraç edilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Sahada yakalamak zor ama ikinci sarı kart daha doğru olurdu.

JAKOBS - OPOKU POZİSYONU: ELİNE GELMEMİŞ

76. dakikada Jakobs - Opoku pozisyonda penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Opoku ve Jakobs hava topuna yükseldi. Jakobs'un sol kolu doğal konumda değil. Açık ve öne doğru uzanmış Jakobs'un kolu. Top Opoku'nun omzuna gelmiş. Jakobs'un eline gelmemiş.

Deniz Çoban: Pozisyonun 8 tane açısı var. Galatasaraylı oyuncun eline geliyor mu? İzleyenler karar versin.

Bülent Yıldırım: Omuz görüyorum, Jakobs'un eline hiç gelmiyor.