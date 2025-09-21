Fenerbahçe'de dün tribündeki çoğunluk sandığa yansır mı? Seçim öncesi son izlenimler

Haberin Devamı

Chobani Stadı’ndaki kongreye katılan 7 bin civarındaki üyenin büyük bölümünü Sadettin Saran taraftarları oluşturdu. Bu durum, ”2018’deki seçimde de Ali Koç’un taraftarları fazlaydı ve seçimi kazanmıştı. Bugünkü tablo da sandığa yansır mı?” sorusuna yol açtı.

BAŞKAN ADAYLARI KAPIDA KARŞILADI

Sabah saat 09.45’ten itibaren Chobani Stadı’na giriş kartlarının alındığı bölümde Ali Koç ve Sadettin Saran, yönetim kurulu listelerindeki isimlerle birlikte genel kurul üyelerini karşılayıp oy istediler.

MARATON TRiBÜNÜNE PLATFORM

Kulüp yönetim kurulu, divan başkanlığı ve konuşmacılar için stadyumdaki Maraton tribününe platform kurulurken, genel kurul üyeleri kongreyi Fenerium, 1907 ve Okul Açık tribünlerinden izledi.

iLK GÜN 7 BiN ÜYE KATILDI

Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın ilk gününe 7 bin civarında üye katıldı. İki başkan adayının ortak önerisiyle divan başkanlığına aday gösterilen Şekip Mosturoğlu, üyelerin tamamına yakının oyuyla bu göreve seçildi.

51 ÜYE KONUŞMA YAPTI

Toplantıda konuşma yapmak için 51 genel kurul üyesi isimlerini divan başkanlığına yazdırdı. Konuşmacı sayısı fazla olduğu için 15 dakikalık konuşma süreleri divan tarafından 5 dakikaya indirildi.

ALi KOÇ PROTESTO EDiLDi

Statta Sadettin Saran’ı destekleyen kesimin çoğunlukta olduğu net biçimde ortadaydı. Ali Koç saha içinden protokol tribününe doğru yürürken, Saran taraftarlarının protestolarına hedef oldu.

2018’DEKi GiBi OLUR MU?

Sadettin Saran taraftarlarının stadyumda çoğunlukta olması, “2018 yılındaki kongrede de Ali Koç’un taraftarları Aziz Yıldırım’dan fazlaydı ve o seçimi kazanmışlardı. Bugünkü tablo da sandığa yansır mı?” sorusuna yol açtı.

KAÇ KiŞiNiN KATILACAĞI ÖNEMLi

Stattaki Saran ağırlığının seçim sonuçlarına yansıyıp yansımayacağını camianın önde gelenlerine sordum. Genel kanaat şu şekilde: Kongreye katılan üye sayısı 20-25 bin arasında olursa Sadettin Saran, daha fazla olursa Ali Koç kazanır.

SARAN’A DOLU KAHVE BARDAĞI

Sadettin Saran’ın oturduğu protokol bölümüne, Saran içerde olduğu anda yaşanan gerilim sırasında içi dolu kahve bardağı fırlatıldığı görüldü. Bu sırada fiziki müdahalelerin olduğu da dikkat çekti.

SEÇiM iÇiN AVRUPA’DAN GELDiLER

Kongrede oy kullanmak için Anadolu’nun çeşitli yerlerinden gelenler olduğu gibi Almanya, İsviçre ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinden kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda genel kurul üyeleri de vardı.