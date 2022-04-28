Trezeguet için flaş transfer iddiası! Süper Lig devi girişimlere başlıyor...

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Teknik direktörlüğe Valerien Ismael’i getiren Beşiktaş ’ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Siyah-Beyazlılar’da Ismael’in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. 3-4-3 sistemiyle oynayacak olan Siyah-Beyazlılar’da yeni sisteme uygun transferler yapılacak.

Özellikle sol açık, stoper ve santrfor arayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş’ın Başakşehir’de kiralık oynayan Trezeguet ile ilgilendiği ifade edildi. Aston Villa ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek oyuncu için girişimlerin başlayacağı öğrenildi. Beşiktaş’ın 27 yaşındaki oyuncunun transferini makul bir bonservis bedeliyle bitirmek istediği öğrenildi.

JAHOVIC İÇİN PENDİKSPOR İDDİASI

Spor Toto 1. Lig'e çıkarak büyük bir başarı elde eden Pendikspor transfere de hızlı girme amacında...

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İstanbul ekibinin Makedon oyuncuyla büyük oranda anlaştığı ve transferi bitirmek üzere olduğu bildirildi.

Göztepe'den ayrılıp Giresunspor'a imza atmasına kesin gözüyle bakılan Adis Jahovic için devreye son anda Pendikspor girmesi, Karadeniz ekibinin transfer planlarını suya düşürdü.

GALATASARAY'DA HEDEF ELNENY VE SERI

Galatasaray'da başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu adına Cenk Ergün, Metin Öztürk adına da Levent Nazifoğlu, menajerlerle transfer görüşmelerine başladı. İlginç olan, iki tarafın da hemen hemen aynı isimlerle görüşmesi.

Fanatik'in haberine göre önceliği orta sahaya ve bonservis sorunu olmayan oyunculara veren ikilinin gündeminde, yolu daha önce Türkiye'den geçmiş iki isim var.

Bunlardan biri, Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan ve bu sezon özellikle son haftalarda Arsenal'de yeniden forma şansı bulmaya başlayan Mohamed Elneny... Devre arasında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen, ancak İngiliz kulübüyle bağlarını koparamadığı için alınamayan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun kontratı sona eriyor. Elneny cephesinde Türkiye'ye transfer düşüncesine oldukça sıcak bakılıyor. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'ye veda etmesi halinde Galatasaray'a imza atabilir.

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Elneny ile birlikte orta sahaya düşünülen bir diğer oyuncu, Galatasaray'ın formasını geçmiş dönemde kiralık olarak giyen Jean Michael Seri... Teknik direktörlük koltuğunda otururken Fatih Terim'in tekrar kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fulham'ın yeniden Premier Lig'e dönme hedefine en önemli katkıyı yapan isimlerden oldu.

Seri'nin sözleşmesi de bitiyor, ancak durumu Elneny'den biraz farklı. Fulham, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak isterse, kontrat uzatma opsiyonuna sahip. Seri'nin yeniden Galatasaray'a dönüş düşüncesine yeşil ışık yaktığı, ancak Fulham'ın kararını beklemek üzere süre istediği öğrenildi.