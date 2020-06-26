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Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Trezeguet, Galatasaray yolunda | Transfer Haberleri

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Trezeguet, Galatasaray yolunda | Transfer Haberleri
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Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı kırmızılı takım transfer çalışmalarını sürdürüyor. Takviye listesini oluşturan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, uzun zamandır istediği Trezeguet'e bu transfer döneminde kavuşabilir.

Galatasaray Trezeguet için bu kez dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim geçen sezondan beri gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Mısırlı yıldızı yeni sezonda renklerine bağlamanın planlarını yapıyor. Trezeguet için görüşmelere başlandı.

Sezon başında 10 milyon Euro'ya İngiliz kulüplerinden Aston Villa'ya satılan Trezeguet, Premier Lig'de beklenen performansın altında kalırken 32 karşılaşmada 4 gol-2 asistle oynadı.

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR
Onyekuru gibi sağ ayağını kullanıp sol açık oynamayı seven 25 yaşındaki Trezeguet'i Terim'in çok istediği öğrenildi. Yönetim girişimlere şimdiden başlarken kiralama teklifinde bulunuldu.

ASTON VILLA ATEŞ ALTINDA
İngiltere Premier Ligi'nde sondan ikinci sırada bulunan ve düşme ihtimali yüksek takımlar arasında gösterilen Aston Villa'nın bir alt lige düşmesi durumunda bu transfer daha da kolaylaşacak. (Sabah)

Trezeguet, Galatasaray yolunda | Transfer Haberleri

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