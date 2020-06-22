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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Trezeguet aşkı yine alevlendi | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi

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Trezeguet aşkı yine alevlendi | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi
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Mbaye Diagne'yi transfer ettiği dönemde Trezeguet'i de kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Galatasaray, Mısırlı yıldızı yeniden gündemine aldı. Galatasaray, Premier Lig'de zor günler geçiren Aston Villa'nın küme düşmesi durumunda Trezeguet için İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve buradan ciddi bir bonservis geliri bekleyen Sarı-Kırmızılılar, iyi bir teklif gelmesi durumunda Sofiane Feghouli'yi de gözden çıkarabilir. Her ihtimali düşünerek transferde harekete geçen Aslan, Kasımpaşa'dan bu yana istediği Trezeguet için bir kez daha çalışma başlattı.

10 MİLYON EURO'YA GİTTİ
Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transferi sırasında Cim Bom'un kapısından dönen Mısırlı oyuncu, sezon başında 10 milyon Euro bedelle İngiliz temsilcisi Aston Villa'nın yolunu tutmuştu. Ada ekibinin ateş hattında yer alması sonrasında 25 yaşındaki oyuncunun transferi yeniden gündeme geldi. Aston Villa küme düşerse Galatasaray, Trezeguet için İngiliz ekibinin kapısını çalacak.

Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Mısırlı futbolcu, bu sezon 32 maçta Aston Villa formasını giydi. 25 yaşındaki yıldız, bu karşılaşmalarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 2 de gol pası verdi. (Fanatik) 

Trezeguet aşkı yine alevlendi | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi

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