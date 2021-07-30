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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Trent Alexander-Arnold yuvada kaldı! 4 yıllık imza...

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Trent Alexander-Arnold yuvada kaldı! 4 yıllık imza...

Liverpool'un başarılı sağ beki Trent Alexander-Arnold, kulübü ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Trent Alexander-Arnold'ın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla dört yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Liverpool'un altyapısından yetişen Alexander-Arnold, A takıma yükseldiği 2016 yılından bu yana 179 maçta görev yaptı.

Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın kadrosundaki yerini alamadı.

Trent Alexander-Arnold yuvada kaldı 4 yıllık imza...

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