Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de!

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Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid'de değişim rüzgarları devam ediyor.

Luka Modric, Lucas Vazquez ve Jesus Vallejo ile yollarını ayıran eflatun-beyazlılar, Dean Huijsen'in ardından Trent Alexander-Arnold'u da resmen kadrosuna kattı.

Liverpool'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İngiliz sağ beki 14 Haziran'da başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak isteyen Real Madrid, İngiliz ekibine 10 milyon Euro ödeyerek transferi yaklaşık 3 hafta önceden resmileştirmiş oldu.

Düzenlenen imza töreninde 6 yıllık sözleşmeye imza atan Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'de 12 numaralı formayı terleteceği açıklandı.

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Liverpool alt yapısında yetişen Trent Alexander-Arnold, 9 sezon boyunca terlettiği A takım formasıyla 354 maça çıkmış ve 23 gol - 92 asist üretmişti.