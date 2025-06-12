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Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Real Madrid#Trent Alexander-Arnold
Trent Alexander-Arnold resmen Real Madridde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 14:49

Real Madrid, Liverpool'la sözleşmesi sona eren İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı. Eflatun-beyazlılar, 26 yaşındaki savunmacıyla 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid'de değişim rüzgarları devam ediyor.

Luka Modric, Lucas Vazquez ve Jesus Vallejo ile yollarını ayıran eflatun-beyazlılar, Dean Huijsen'in ardından Trent Alexander-Arnold'u da resmen kadrosuna kattı.

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Liverpool'la sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İngiliz sağ beki 14 Haziran'da başlayacak olan Kulüpler Dünya Kupası'nda oynatmak isteyen Real Madrid, İngiliz ekibine 10 milyon Euro ödeyerek transferi yaklaşık 3 hafta önceden resmileştirmiş oldu.

Düzenlenen imza töreninde 6 yıllık sözleşmeye imza atan Trent Alexander-Arnold'un Real Madrid'de 12 numaralı formayı terleteceği açıklandı.

Trent Alexander-Arnold resmen Real Madridde

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Liverpool alt yapısında yetişen Trent Alexander-Arnold, 9 sezon boyunca terlettiği A takım formasıyla 354 maça çıkmış ve 23 gol - 92 asist üretmişti.

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#Transfer#Real Madrid#Trent Alexander-Arnold

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