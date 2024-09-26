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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta heyecanı başlıyor!

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Trendyol Süper Ligde 7. hafta heyecanı başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 15:01

Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 27 Eylül Cuma günü oynanacak Sivasspor - RAMS Başakşehir maçıyla başlayacak.

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Trendyol Süper Lig’de 7. hafta heyecanı 27 Eylül Cuma, 28 Eylül Cumartesi, 29 Eylül Pazar ve 30 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde 27 Eylül Cuma günü Sivasspor, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.

Lider Galatasaray, ligin 7. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Hafta, 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak Kayserispor - Beşiktaş müsabakasıyla sona erecek.

Haftanın BAY geçen takımı ise Hatayspor olacak.

Süper Lig’de 7. haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cuma

20.00 Sivasspor - RAMS Başakşehir: Çağdaş Altay

28 Eylül Cumartesi

16.00 Samsunspor - Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
19.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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29 Eylül Pazar

16.00 Trabzonspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK: Arda Kardeşler
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Cihan Aydın
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor: Turgut Doman

30 Eylül Pazartesi

20.00 Kayserispor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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