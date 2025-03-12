Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programları açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi

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Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi, 30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:

29. HAFTA:

28 MART CUMA:

16.00 Kayserispor-Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 MART CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 MART PAZARTESİ:

20.00 Eyüpspor-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

30. HAFTA:

4 NİSAN CUMA:

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20.00 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana)

5 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Çaykur Rizespor-Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Başakşehir-Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

6 NİSAN PAZAR:

13.30 Alanyaspor-Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Hatayspor-Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

7 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)