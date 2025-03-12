Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta programları açıklandı! İşte Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi

Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi, 30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:
29. HAFTA:
28 MART CUMA:
16.00 Kayserispor-Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Antalyaspor-Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 MART CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 MART PAZARTESİ:
20.00 Eyüpspor-Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
30. HAFTA:
4 NİSAN CUMA:
20.00 Adana Demirspor-Kayserispor (Yeni Adana)
5 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 Çaykur Rizespor-Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Başakşehir-Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)
6 NİSAN PAZAR:
13.30 Alanyaspor-Bodrum FK (Gain Park)
16.00 Hatayspor-Eyüpspor (Mersin)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
7 NİSAN PAZARTESİ:
20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)