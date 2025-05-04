Trendyol 1. Lig'de tüm dengeler değişti: Karagümrük fırsat tepti, Gençlerbirliği adım adım Süper Lig'e! Ankaragücü...

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Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı, aynı anda başlayan 10 maçla yaşandı.

Son haftaya girilirken Gençlerbirliği, Süper Lig yolunda müthiş bir avantaj yakalarken, bir diğer Ankara ekibi Ankaragücü ateş hattından çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÜN DOĞDU

Haftaya 3. sırada başlayan Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Ligin 2. sırasındaki Karagümrük ise deplasmanda Pendikspor'a 2-0 kaybedince, Ankara ekibi 2. basamağa yükseldi ve son hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.

ANKARAGÜCÜ DERİN BİR NEFES ALDI

Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, deplasmanda bir diğer Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçti. Küme hattındaki rakibi Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalınca Mustafa Kaplan'ın öğrencileri averajla 16. basamağa yükseldi. Ankaragücü son hafta Amed SK ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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ŞANLIURFASPOR VEDA ETTİ

Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından lige veda eden üçüncü ekip Şanlıurfaspor oldu. Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu ve küme düştü.

1. LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI

Çorum FK 2-1 Şanlıurfaspor

Erzurum FK 2-0 Ümraniyespor

Keçiörengücü 2-3 Ankaragücü

Esenler Erokspor 0-3 İstanbulspor

Pendikspor 2-0 Karagümrük

Manisa FK 1-1 Bandırmaspor

Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor

Iğdır FK 4-0 Kocaelispor

Amed SK 4-0 Adanaspor

Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor