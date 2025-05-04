Trendyol 1. Lig'de tüm dengeler değişti: Karagümrük fırsat tepti, Gençlerbirliği adım adım Süper Lig'e! Ankaragücü...

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Trendyol 1. Lig'de 37. hafta heyecanı, aynı anda başlayan 10 maçla yaşandı.
Son haftaya girilirken Gençlerbirliği, Süper Lig yolunda müthiş bir avantaj yakalarken, bir diğer Ankara ekibi Ankaragücü ateş hattından çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NE GÜN DOĞDU
Haftaya 3. sırada başlayan Gençlerbirliği, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Ligin 2. sırasındaki Karagümrük ise deplasmanda Pendikspor'a 2-0 kaybedince, Ankara ekibi 2. basamağa yükseldi ve son hafta oynanacak Yeni Malatyaspor maçı öncesi büyük bir avantaj elde etti.
ANKARAGÜCÜ DERİN BİR NEFES ALDI
Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, deplasmanda bir diğer Ankara temsilcisi Keçiörengücü'nü 3-2 ile geçti. Küme hattındaki rakibi Manisa FK, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalınca Mustafa Kaplan'ın öğrencileri averajla 16. basamağa yükseldi. Ankaragücü son hafta Amed SK ile sahasında karşı karşıya gelecek.
ŞANLIURFASPOR VEDA ETTİ
Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ardından lige veda eden üçüncü ekip Şanlıurfaspor oldu. Ligde kalma umutlarını son haftaya taşıyabilmek için mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Şanlıurfaspor, deplasmanda Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu ve küme düştü.
1. LİGDE HAFTANIN SONUÇLARI
Çorum FK 2-1 Şanlıurfaspor
Erzurum FK 2-0 Ümraniyespor
Keçiörengücü 2-3 Ankaragücü
Esenler Erokspor 0-3 İstanbulspor
Pendikspor 2-0 Karagümrük
Manisa FK 1-1 Bandırmaspor
Gençlerbirliği 1-0 Sakaryaspor
Iğdır FK 4-0 Kocaelispor
Amed SK 4-0 Adanaspor
Boluspor 10-1 Yeni Malatyaspor