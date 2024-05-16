Trendyol 1. Lig'de play-off zamanı! Bodrum-Boluspor ve Çorum-Kocaelispor son haberler, iddaa oranları, öne çıkan istatistikler...

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BODRUM FK - BOLUSPOR

1. Lig'de Play-off 1. Tur'u tek maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak ve normal sezonu 57 puanla 4. sırada bitiren Bodrum FK, 53 puanla 7. olan Boluspor'a karşı saha avantajını elde etti.

İki takımın sezon içerisinde Bolu'da oynadığı maçı Boluspor 2-1 kazanırken; bu sahadaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bodrum FK'da sezonu kapatan tecrübeli sol bek Eren Albayrak dışında eksik yok. Boluspor tam kadro.

27 maçta süre alıp 14 gol katkısı (8 gol 6 asist) yapan Kenan Özer ve 33 haftaya 8 gol sığdıran (+4 asist) Gökdeniz Bayrakdar, Bodrum FK'nın en önemli hücum silahları...

Boluspor'da ise "10 numara" Daniel Avramovski sezonun ikinci yarısında takıma katılıp 17 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.

Bodrum FK'nın evindeki son 6 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. Boluspor'un deplasmandaki son 5 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

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Zorlu eşleşmeyi Süper Lig hakemlerinden Çağdaş Altay yönetecek. (14 maç - 53 sarı kart - 2 kırmızı kart - 3 penaltı)

ÇORUM FK - KOCAELİSPOR

Normal sezonu 56 puanla 5. sırada bitiren Çorum FK da, 55 puanla 6. olan Kocaelispor'a karşı saha avantajına sahip.

İki takımın Kocaeli'de oynadığı maçı Kocaelispor 2-1 kazanmıştı; bu sahadaki karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Çorum FK, nisan ayının ortasında Ozan Sol'u kaybetti. Sol kanatta iyi işler yapan Ozan, 27 haftaya 11 gol katkısı (7 gol 4 asist) sığdırmıştı.

Kocaelispor'da genç stoper Haşim Sarman sakat. Savunmanın ortasında "Yusuf Abdioğlu & Emir Ortakaya" ikilisi forma giyecek.

Çorum FK'da 7 gol 7 asistle oynayan Geraldo ile 11 gollü santrfor Thomas Verheydt dikkat çekiyor.

Kocaelispor'da ise Douglas Tanque ayrıldıktan sonra hücum merkezinde Davit Skhirtladze ya da Cem Ekinci boy gösterdi. 15 gol katkısı (8 gol 7 asist) yapan kaptan Daniel Candeias'ı da unutmayalım...

Karşılaşmanın hakemi Emre Kargın sezona 1. Lig'de başlamış, ocak sonrası Süper Lig'e geçiş yapmıştı. (17 maç - 70 sarı kart - 6 kırmızı kart - 7 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Bodrum FK - Boluspor" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bodrum FK kazanır" oldu!

%43'lük kesim ev sahibi ekibin 90 dakika içinde kazanıp adını üst tura yazdıracağını düşünüyor...

"Çorum FK - Kocaelispor" maçına iddaa oynayanların %11'lik kesimi ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve o mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

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ARŞİV - Ali Akman, Spor Arena YouTube kanalının özel röportaj konuğu olmuştu! İzleyelim...