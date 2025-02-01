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Transferlere 2024'te 8,59 milyar dolar harcandı

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#Transfer#FIFA#Süper Lig
Transferlere 2024te 8,59 milyar dolar harcandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2025 07:00

Küresel Transfer Raporu’na göre 2024’te profesyonel erkek futbolunda uluslararası transfer yapan 22 bin 779 oyuncunun bonservislerine 8,59 milyar dolar ödendi.

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FIFA’nın Küresel Transfer Raporu’na göre 2024’te profesyonel erkek futbolunda 22 bin 779 futbolcu uluslararası transfer yaparken, kulüpler bu oyuncuların bonservisleri için toplam 8,59 milyar dolar harcadı. Bu rakam 2023’teki 9,66 milyar dolardan sonra ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.

İNGİLİZLER İLK SIRADA

İngiliz kulüpleri 1,88 milyar dolar ile en fazla harcama yapıp, 1,34 milyar dolar ile de en fazla kazancı sağladı.

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TÜRKİYE 198 MİLYON $ ÖDEDİ

Türkiye, 2024 yılında ödediği 198 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı. Bonservis geliri sıralamasında ise Türkiye, 164 milyon dolar ile 12. sırayı elde etti. Brezilyalılar, toplam 1,19 milyar dolarla en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu.

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#Transfer#FIFA#Süper Lig

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