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Transferin şampiyonu Trabzonspor, ayrılığın ise Başakşehir

#Transfer#Başakşehir#Beşiktaş
Transferin şampiyonu Trabzonspor, ayrılığın ise Başakşehir

Altay yasağı olduğu için takviye yapamazken, Beşiktaş da kış dönemini bay geçti. lider Trabzonspor 9 yeni oyuncuyu renklerine katarken, Başakşehir 10 isimle vedalaştı.

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Süper Lig’de 12 Ocak’ta başlayan ara transfer dönemi önceki gece yarısı sona erdi. Süper Lig’de transfer cezası bulunan Altay ve takviye yapmamayı tercih eden Beşiktaş, Sivas dışında 17 kulüp 75 oyuncuyu renklerine kattı. Devre arasının en çok transfer yapan takımı Trabzonspor olurken, bordo mavililer ligin en istikrarlı oyuncularından biri olan Edin Visca’yı kadrosuna katmayı başardı.

GEDSON SÜRPRİZİ

Yine Galatasaray’a gitmesine kesin gözle bakılırken Beşiktaş’ın sezon sonundan geçerli olmak üzere transfer ettiği Gedson Fernandes’i sezon sonuna kadar kiralayan Rize devre arasının en dikkat çeken kulüplerinden biri oldu. F.Bahçe sadece Ozan’ı geri çağırırken G.Saray ise gol sorunun eski gol kralı Gomis ile kaleci sıkıntısını ise Barcelona’dan Pena ile gidermeye çalıştı.

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Transferin şampiyonu Trabzonspor, ayrılığın ise Başakşehir

ALTAY, SİVAS VE BEŞİKTAŞ

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmayan sadece 3 takım var: Beşiktaş, Altay (yasaklı) ve Sivas

3 TAKIM 1 KİŞİ GÖNDERDİ

Transfer yasağı bulunan Altay, Giresun ve Hatay ile birlikte sadece 1 oyuncusunu gönderdi.

FRTINA'DAN 9 TAKVİYE

Ligde lider durumda bulunan Trabzonspor 9 oyuncuyu renklerine katarak bu alanda zirveye çıktı.

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BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİYİ YOLLADI

Ara transferde kadrosunda en çok oyuncuyla vedalaşan takım Başakşehir oldu

FENERBAHÇE'DEN SADECE 1 TRANSFER

F.Bahçe ve Gaziantep ara transferde sadece 1’er oyuncuya takımlarına kattılar. (Ozan-Stankovski)

ASLAN DA 9 İSİMLE VEDALAŞTI

Kadrosuna 4 takviye yapan Galatasaray 9 futbolcu ile yollarını ayırdı.

FIRTINA 8.3 MİLYON EURO HARCADI

Trabzonspor kadrosuna kattığı toplam 9 futbolcu için bonservis ve kiralama ücreti olarak yaklaşık 8.3 milyon Euro harcadı.

VISCA'NIN MALİYETİ 7 İSME BEDEL

Bordo mavilerin yeni transferi Visca’ya 4.3 milyon Euro ile diğer 7 futbolcunun toplamından daha çok bonservis ödendi.

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#Transfer#Başakşehir#Beşiktaş

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