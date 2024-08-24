Transferin rekortmeni Fenerbahçe: 214 milyon Euro'luk çılgın gelir

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Fenerbahçe'de başkanlığı süresince diğer branşlarda büyük başarılara imza atsa da futbolda istediği hedeflerin uzağında kalan Ali Koç yönetimi, ülkemizde sporun lokomotifi kabul edilen futbolda önemli bir oyuncu ihracatçısı konumuna geldi.

2018 yılında büyük beklentilerle Fenerbahçe'nin başına geçen Başkan Ali Koç, kulübün içinde bulunduğu mali sorunlar ve Finansal Fair-Play (FFP) engelini aşmanın yolunun, "Benfica modeli"ni uygulamaktan geçtiğini vurgularken "Benfica'nın yapısı Fenerbahçe'ye çok benziyor. Dernek, 100 bini aşkın üyesi var. Birden çok spor branşı var. Çok borcu vardı, batak durumdaydı. Şimdi inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyuncularıyla tüm borçlarını ödemiş, çok iyi işleyen bir kulüp halinde" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm branşlarda sürdürülebilir bir sportif başarı için büyük önem arz eden güçlü mali yapının, üretimle sağlanabileceğinin altını çizen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda şampiyonluk hasretine son veremese de kulübü oyuncu yetiştirip önemli gelirler elde eden bir yapıya dönüştürdü.

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6 YILLIK DÖNEMDE GELENLER

Eski Başkan Aziz Yıldırım döneminde transfer edilen Eljif Elmas'la başlayan süreci, 2018-19 döneminde NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu (1.4 milyon Euro) Fenerbahçe'ye katarak sürdüren Fenerbahçe, aynı sezonda Brezilya'dan gelecek vadeden orta saha oyuncusu Jailson'u (4.9 milyon Euro) ve Michael Frey'yi transfer etti.

2019-2020 sezonunda genç ve yatırımlık isimleri takıma katan Fenerbahçe; Vedat Muriqi (5.6 milyon Euro), Altay Bayındır (1.5 milyon Euro), Allahyar Sayyadmanesh (753 bin Euro), Murat Sağlam (bedelsiz) gibi oyuncularla sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda daha tecrübeli ve kalitelerini ispatlamış isimlerin yer aldığı bir kadro oluşturan sarı lacivertliler; İrfan Can Kahveci (7 milyon Euro), Attila Szalai (3.86 milyon Euro), Bright Osayi-Samuel (508 bin Euro), İsmail Yüksek (65 bin Euro) gibi önemli gelirler elde edebileceği isimlerin yanı sıra, Kemal Ademi (1.39 milyon Euro) ve Mauricio Lemos (1.5 milyon Euro) gibi fayda sağlayamadığı oyuncuları da transfer etti.

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2021-2022 sezonunda Ally Samatta (6 milyon Euro), Mergim Berisha (5 milyon Euro), Kim Min-Jae (3 milyon Euro), Miguel Crespo (1.5 milyon Euro), Burak Kapacak (1.35 milyon Euro) ile mukavele imzalayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği milli yıldızımız Arda Güler'i ise A takım kadrosuna dahil etti.

Jorge Jesus'la Türkiye Kupası'nı kazandığı 2022-2023 sezonunda birçok oyuncuyu bonservisiyle transfer eden Fenerbahçe; Jayden Oosterwolde (6 milyon Euro), Diego Rossi (5.5 milyon Euro), Luan Peres (5.23 milyon Euro), Joao Pedro (4.68 milyon Euro), Brumu (4.25 milyon Euro), Samet Akaydin (3.7 milyon Euro), Michy Batshuayi (3.5 milyon Euro), Lincoln (3.5 milyon Euro), Willian Arao (3 milyon Euro), Emre Mor (2 milyon Euro) gibi isimleri sarı lacivertli renklere bağladı.

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İsmail Kartal döneminde kesenin ağzını açan sarı lacivertliler; Sebastian Szymanski (9.75 milyon Euro), Mert Müldür (3 milyon Euro), Bartuğ Elmas (1.4 milyon Euro), Omar Fayed (551 bin Euro) gibi yatırımlık transferlere ek olarak Cengiz Ünder (15 milyon Euro), Fred (9.74 milyon Euro), Rodrigo Becao (8.31 milyon Euro), Dominik Livakovic (6.65 milyon Euro), Çağlar Söyüncü (2+8.5 milyon Euro) ile bedelsiz olarak Dusan Tadic, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci'yi takıma kattı.

Takımın başına dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe; Sevilla'dan Youssef El-Nesyri'yi (19.5 milyon Euro ile kulüp tarihinin en pahalı transferi), Allan Saint-Maximin (8 milyon Euro kiralama bedeli), Oğuz Aydın (6 milyon Euro), Rade Kurunic (3.5 milyon Euro) ve Levent Mercan'ı (2 milyon Euro) transfer etti.

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REKOR SATIŞLAR

Aziz Yıldırım döneminde alınan Josef De Souza'yı 12 milyon Euro ve Giuliano'yu 10.5 milyon Euro'luk bonservis bedelleriyle satan Ali Koç yönetimi, bir sonraki sezon ise Eljif Elmas'ı 17.7 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle Napoli'ye gönderdi.

Geridi kalan sezonlarda rekor bedelli satışlarını sürdüren Fenerbahçe; Vedat Muriqi'yi 21 milyon Euro ile Lazio'ya, Kim Min-Jae'yi 19 milyon Euro ile Napoli'ye, Arda Güler'i 20+10 milyon Euro ile Real Madrid'e, Attila Szalai'yi 12.5 milyon Euro ile Hoffenheim'a, Ferdi Kadıoğlu'nu ise bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro bonservisle Brighton'a (henüz resmileşmedi) gönderdi.

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Fenerbahçe, 6 yıllık süreçte tüm satışlar ve kiralama ücretlerinden toplamda 214 milyon Euro elde etti.

2018-2019 sezonu

Josef De Souza - 12 milyon Euro

Giuliano - 10.5 milyon Euro

Fernandão - 2.55 milyon Euro

2019-2020 sezonu

Eljif Elmas - 17.7 milyon Euro

Yasir Subaşı - 170 bin Euro

Michael Frey - 100 bin Euro (Kiralama)

2020-2021 sezonu

Vedat Muriqi - 21 milyon Euro

Jailson - 4.5 milyon Euro

Nabil Dirar - 700 bin Euro

Miha Zajc - 180 bin Euro

2021-2022 sezonu

Michael Frey - 2 milyon Euro

Mame Thiam - 1.5 milyon Euro

Ozan Tufan - 1 milyon Euro (Kiralama)

Kemal Adami - 800 bin Euro

Sadık Çiftpınar 761 bin Euro

2022-2023 sezonu

Kim Min-Jae - 19 milyon Euro

Allahyar Sayyadmanesh - 4.5 milyon Euro

Ozan Tufan - 3 milyon Euro

Marcel Tisserand - 3 milyon Euro

Muhammed Gümüşkaya - 500 bin Euro

Lamine Diack - 350 bin Euro

Mergim Berisha - 300 bin Euro (Kiralama)

Arda Kurtulan - 200 bin Euro

2023-2024 sezonu

Arda Güler - 20+10 milyon Euro

Attila Szalai - 12.3 milyon Euro

Bruma - 6.5 milyon Euro

Diego Rossi - 6 milyon Euro

Altay Bayındır - 5 milyon Euro

Mergim Berisha - 4 milyon Euro

Willian Arao - 2.5 milyon Euro

2024-2025 sezonu

Ferdi Kadıoğlu - 40 milyon Euro (Bonuslarla birlikte)

Umut Nayir - 400 bin Euro

Melih Bostan - 100 bin Euro

Not: Hesaplamalar Transfermarkt verilerine göre yapılmıştır.