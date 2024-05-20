Transferin gözdesi Matheus Saldanha, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini stadyumda izledi! İstanbul'a geliş sebebi...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, 22. dakikasında 10 kişi kaldığı derbiden Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Bu skorla birlikte puanını 96'ya yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürdü ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

90 dakikası nefes kesen derbiyi Avrupa'nın birçok kulübünün gözlemcisi Rams Park'ta takip etti. Gözlemcilerin yanı sıra tribündeki bir isim dikkat çekti.

DERBİYİ STADYUMDA İZLEDİ

Ocak ayı transfer döneminde Süper Lig'den Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve kulübü Partizan'ın satmaya sıcak bakmadığı Matheus Saldanha, dev derbiyi stadyumda izledi.

Karşılaşmayı takip ettiği esnadan bir fotoğraf paylaşan Saldanha'nın transfer için mi yoksa turistik bir gezi sebebiyle mi İstanbul'da olduğu ise bilinmiyor.

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Bu sezon Partizan formasıyla 33 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi. Saldanha'nın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...