Transferin gözdesi Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Aaron Boupendza, Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri D Grubunda Gabo'nun Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni konuk ettiği karşılaşmada attığı golle takımının 3 puanı almasında önemli bir rol oynamıştı.

Bu maçın ardından yapılan testlerde golcü oyununun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Testi pozitif çıkan Boupendza, Süper Lig'in 32'nci haftasında oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Öte yandan Gabol Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Aaoron Boupendza'nın yanı sıra Altay'ın tecrübeli orta sahası Andre Poko'nun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...