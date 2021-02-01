Transferin gözdesi Aaron Boupendza kimdir nereli kaç yaşında? İlk yarının gol kralı oldu

Transferin gözde isimlerinden Aaron Boupendza, kariyeri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Gabon Milli Takımı'nda Arsenal'in yıldız futbolcusu Aubemeyang ile oynayan Aaron Boupendza, son milli maçta sol açıkta forma giymişti. Peki, Aaron Boupendza kimdir, kaç yaşında? İşte, oyuncu hakkında merak edilenler.

AARON BOUPENDZA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tam adı Aaron Salem Boupendza olan Gabonlu oyuncu, 7 Ağustos 1996 tarihinde Gabon'un Moanda kentinde dünyaya geldi.

AARON BOUPENDZA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola kendi ülkesinin takımı olan CF Mounana'da başlayan Aaron Salem Boupendza, 2016 yılında Bordeaux takımının alt yapısına alındı. Pau FC, Ajaccio, Tours FC, CD Feirense takımlarında kiralık oynadıktan sonra takımına geri döndü. 2020 Ağustos ayında sözleşmesi fesh edilen Boupendza, Hatayspor ile anlaşarak takıma katıldı.

İlk etapta yedek olarak maçlara başlayan Gabonlu oyuncu, attığı gollerle kısa sürede teknik heyeti etkilemeyi başardı. Ocak ayına kadar 19 maça çıkan Boupendza, 15 gol atarak ligin gol krallığı tablosunun zirvesine yerleşti.

AARON BOUPENDZA MEVKİSİ, HANGİ AYAK VE BOYU KAÇ?

Santrafor mevkisinde forma giyen 1,80 boyundaki Boupendza, sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Sol ayağına hakim olan oyuncu, stili ile Adriano'ya benzetiliyor.