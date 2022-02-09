Transferin en çok konuşulan ismi Gedson Fernandes

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecekRusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?#RUSYA
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
Bir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktıBir devir böyle sona erdi... Juan Martin Del Potro, gözyaşları içerisinde tenisi bıraktı#Tenis
21 kişi mahsur kalmıştı 16 saat sonra güzel haber21 kişi mahsur kalmıştı! 16 saat sonra güzel haber#Kazdağları
Ukraynaya sunulan tek yol Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasınUkrayna'ya sunulan tek yol! 'Beğen ya da beğenme katlanmak zorundasın'#RUSYA
Tüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacakTüm polisleri ilgilendiren yönetmelik değişikliği! Şark süresi düşüyor, yeni mezunlar batıya atanacak#Polis
İşte piyasaların orkestra şefi ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyorİşte piyasaların orkestra şefi! ABD 10 yıllık tahvil faizleri ne mesaj veriyor?#ABD 10 Yıllık Tahvil Faizleri
İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran beraat ettiİkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran beraat etti#Eskişehir
Kolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralıKolombiya’da toprak kayması: 14 ölü, 35 yaralı#Kolombiya
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
Koyun değil keçi ol dedi... En büyük vurgunu yaptı'Koyun değil keçi ol!' dedi... En büyük vurgunu yaptı#Bitcoin
Vize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbulda yakalandıVize almak isteyen yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Kırmızı bültenle aranıyordu... İstanbul'da yakalandı#Dolandırıcılık
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Transferin en çok konuşulan ismi Gedson Fernandes

#Gedson Fernandes#Gedson Fernandes Transfer#Rizespor

Futbolda ara transfer dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi sona erdi. Türk kulüpleri, transfer dönemini önceki dönemlere oranla sakin geçirdi. 12 Ocak-8 Şubat tarihleri arasındaki ara transfer döneminde, medyanın en çok konuştuğu isim 6 bin 93 içerikle Gedson Fernandes oldu.

Haberin Devamı

Medya takip kurumu Ajans Press, futbolda transfer döneminin medya karnesini çıkardı. Ajans Press’in 15 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesini tarayarak gerçekleştirdiği medya araştırmasında, 12 Ocak- 8 Şubat 2022 tarihleri arasında, transferi en çok konuşulan isim 6 bin 93 haberle Gedson Fernandes oldu. Galatasaray’ın devreye girdiği ancak Beşiktaş’ın transfer edip sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor’a kiraladığı genç oyuncu adını zirveye yazdırdı.

En medyatik ilk 11

Galatasaray’ın Barcelona’dan kiraladığı Pena, 5 bin 241 içerikle transfer döneminin en medyatik ikinci ismi olarak kayıtlara geçti. 2017-2018 sezonunda Galatasaray’da başarılı bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis, eski takımına geri döndü ve 5 bin 192 içerikle ara transferin en çok konuşulan üçüncü ismi oldu. Uzun yıllardır Başakşehir’de forma giyen ve şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor’a transfer olan Edin Visca 4 bin 69 içerikle dördüncü sırada yer alırken, İngiltere’den tekrar Fenerbahçe’ye dönüş yapan Ozan Tufan 3 bin 326 haber içeriğinde yer alarak en çok konuşulan beşinci isim olarak kayıtlara geçti. Transfer döneminde en fazla konuşularak ilk 11 isim arasına giren diğer futbolcular ise, Erick Pulgar (2 bin 710), Semih Kaya (2 bin 518), Serdar Gürler (2 bin 399), Yusuf Erdoğan (2 bin 53), DeAndre Yedlin (bin 590), Luiz Adriano (bin 251) olarak sıralamada yer aldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gedson Fernandes#Gedson Fernandes Transfer#Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları