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Transferi yılan hikayesine dönmüştü, Lewandowski'nin yeni takımı belli oldu!

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Robert Lewandowski
Transferi yılan hikayesine dönmüştü, Lewandowskinin yeni takımı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 12:33

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve ismi transferde sık sık Fenerbahçe ile anılan dünyaca ünlü Polonyalı golcü Robert Lewandowski'nin yeni takımı ve sözleşme detayları belli oldu. İşte detaylar...

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Biten sözleşmesi yenilenmeyen ve 4 yılın ardından Barcelona'dan ayrılan Polonyalı santrfor Robert Lewandowski'nin adı transferde sık sık Fenerbahçe ile anılıyordu.

Son olarak yaklaşık 10 günce, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleşen olağanüstü seçim öncesinde, başkan adaylarından Hakan Safi'nin Polonyalı golcüye sezon başına 20 milyon euro kazanabileceği bir teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

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ABD EKİBİYLE ANLAŞTI

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Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre; Robert Lewandowski, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşmaya vardı. ABD ekibi bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek.

Transferi yılan hikayesine dönmüştü, Lewandowskinin yeni takımı belli oldu

MAAŞI YILLIK 15 MİLYON EURO

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37 yaşındaki golcü futbolcunun Chicago Fire'daki yıllık net maaşının 15 milyon euro olacağı, bu meblağın bonuslarla birlikte 20 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

MENAJERİYLE BİRLİKTE ABD'YE GİDİYOR

Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile birlikte kısa süre içinde Chicago'ya giderek son pürüzleri gidermesi ve sağlık kontrollerinin ardından 2 ya da 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Transferi yılan hikayesine dönmüştü, Lewandowskinin yeni takımı belli oldu

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Barcelona formasıyla 46 maça çıkan Lewandowski, 19 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Robert Lewandowski

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