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Transfere en çok para harcayan 8. ülke Türkiye

#Transfer#Süper Lig#Premier Lig
Transfere en çok para harcayan 8. ülke Türkiye

2021 yılında tüm dünyada yapılan transferler için 4.8 milyar dolar ödendi. Yurt dışından gelen 402 oyuncuya kulüpler 107.2 milyon dolar ödedi. Türkiye en çok transfer yapan 8. ülke oldu.

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FIFA’nın profesyonel erkek, kadın ve amatör futbolda yayınladığı 2021 yılının uluslararası transfer raporunda Türkiye ile ilgili birçok çarpıcı öne çıkıyor. Ajansspor’un derlediği verilere göre; 2021 yılında Türkiye’ye yurt dışından 402 oyuncu gelirken, bu isimler için kulüpler 102.7 milyon dolar ödedi. Buna karşılık Türkiye’den yurt dışına giden oyuncu sayısı 281’de kaldı ve kulüplerin kasasına sadece 33.9 milyon dolar girdi.

EN ÇOK TRANSFER YAPAN 8. ÜLKEYiZ

Türkiye’de kulüpler 2021 yılında yurt dışından 402 oyuncu transfer ederken en çok transfer yapan ülkeler sıralamasında 8. sırada yer aldı.

KULÜPLERiN ÖNCELiKLi TERCiHi ALMANYA OLDU

Türkiye’ye en çok oyuncu, 53 transfer ile Almanya’dan alınırken, bu rakam ülkeler arasındaki transfer hareketleri sıralamasında 10. sıraya çıktı.

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107.2 MiLYON DOLARLIK HARCAMA YAPILDI

Türkiye’de kulüpler 2021’de transfere 107.2 milyon dolar harcadı. En çok transfer harcaması yapan ülkeler sıralamasında Türkiye 9.’lukta yer aldı.

SATIŞTAN ELDE EDiLEN RAKAM 33.9 MiLYON $

Türkiye’den yurt dışına 21 kulüp tarafından 281 oyuncu gönderildi. Türk takımlarının kasasına giren rakam ise 33.9 milyon dolar olurken yapılan harcama ise bu rakamın 3 katı oldu

770 MiLYON DOLAR DAHA AZ HARCANDI

Transfere 2021’de toplamda 4 milyar 860 milyon dolar harcanırken, bu rakam 2020’de 5 milyar 630 milyondu. 2019’da ise rekor rakamla harcama 7 milyar 350 milyon dolara ulaşmıştı.

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100 OYUNCU LiSTENiN YARISINA BEDEL

FIFA’nın verilerine göre 2021’de en çok transfer bedeli ödenen ilk 100 transfer 4.6 milyar dolarlık toplam rakamın yüzde 50’lik kısmını oluşturuyor.

TRANSFERiN ZiRVESiNDE LUKAKU VAR

Geride kalan yılda en yüksek transfer bedeli ödenen 10 futbolcu sıralamasında Inter’den 115 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olan Romelu Lukaku ilk sırayı alıyor.

2020’YE GÖRE RAKAMLAR YÜZDE 5.1 ARTTI

FIFA’nın verilerine göre 2021 yılında dünyada bir önceki yıla oranla yüzde 5,1’lik artışla 18 bin 068 transfer gerçekleşti. 2020’de bu rakam 17 bin 190’dı.

SAYIDA BREZiLYA PARADA FRANSA

2021’de en çok Brezilyalı oyuncular tercih edilse de en çok para Fransızlara ödendi. Brezilya’ya oranla 977 daha az oyuncu transfer edilse de Fransızlara 643.6 milyon dolar, Sambacılar’a 468.4 milyon dolar ödendi.

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#Transfer#Süper Lig#Premier Lig

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