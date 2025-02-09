Transferde yeni dünya rekoru!

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İngiltere’deki kulüpler, yurtdışından gelen oyuncular için 622 milyon dolar ödeyerek zirvede yer aldı. Türk kulüpleri, 70 futbolcuya 73.6 milyon ödeyerek Avrupa’da ilk 5’te, dünyada 8. sırada kendisine yer buldu.

FiFA’nın 2025 kış transfer sezonu raporuna göre dünya futbolunda ara transfer sezonunda toplam 5 bin 863 uluslararası transfer kaydedildi. Raporda, bu rakamın ocak dönemi için bugüne kadarki en yüksek transfer sayısı olduğu belirtildi ve Ocak 2024’teki rekordan yaklaşık yüzde 20 daha yüksek olduğu bildirildi.

Transfer ücretlerine 2,35 milyar dolar harcarken bu aynı zamanda ocak ayı için tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu. Kadın futbolcu transferinde de bu kış transfer sezonunda rekor kırılarak 455 uluslararası transfer için 5.8 milyon dolar bonservis bedeli ödendi.

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İNGİLİZLER ZİRVEDE

İngiliz kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla harcamayı yapan ülke oldu. İngiltere’deki kulüpler, yurtdışından gelen oyuncular için transfer ücretine 622 milyon dolar harcarken ilk beşin sıralaması Almanya (296), İtalya (224), Fransa (210) ve Suudi Arabistan (202 milyon dolar) şeklinde oluştu. Türkiye, Avrupa’da ilk 5’te, dünyada 8. sırada bulunuyor. Türk kulüpleri 70 oyuncu için 73,6 milyon dolar ödedi.