Transferde sürpriz gelişme: Vlahovic'in menajeri İstanbul'a geliyor!

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Juventus'la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i uzun süredir kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan Beşiktaş, Sırp santrfora şu ana dek en iyi teklifi yapan takım konumunda.

Siyah-beyazlılar, önceliğini Avrupa'nın 5 büyük liglerinde forma giymek olarak belirleyen ve bunun için gerekirse maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtilen Vlahovic'ten gelecek yanıtı beklerken İtalyan medyasından sürpriz bir iddia geldi.

Sport Mediaset'in haberine göre; Beşiktaş, Dusan Vlahovic cephesine son olarak sezon başına 13,5 milyon euro maaş ve 3 yıllık bir sözleşme önermeye hazır olduğunu iletti.

MENAJERLİK KOMİSYONLARI VE İMZA PARASI TOPLAMDA 30 MİLYON EUROYU BULUYOR!

Haberde siyah-beyazlıların yapacağı bu cömert teklifi, yaklaşık 30 milyon euro olarak tahmin edilen menajerlik ücretleri ve imza parası ile tamamlaması gerekeceği ifade edildi.

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MENAJERİ HAFTA SONUNDA İSTANBUL'A GELECEK

Beşiktaş'ın yaptığı sözlü teklifle transferdeki ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğu, Vlahovic'in menajeri Darko Ristic'in bu hafta sonunda Beşiktaş ile detayları görüşmek üzere İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi.

JUVENTUS'UN TEKLİFİ 6,5 MİLYON EURO

Juventus, Vlahovic'e yıllık 6.5 milyon euro net maaş ve 4-5 milyon euro imza parası içeren iki yıllık bir sözleşme önerdi.

Buna karşılık ilk etapta 9 milyon euro maaş isteyen Vlahovic ise Kenan Yıldız'ın aldığı yıllık 7 milyon euro maaşı ve 8-9 milyon euro civarında bir imza parası talep etti.

Tarafların anlaşmasının gün itibarıyla oldukça zor göründüğü ifade ediliyor.

PERFORMANSI

2021-2022 sezonunun devre arasında 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Juventus'a transfer olan Vlahovic, siyah-beyazlı takımda geçirdiği 4.5 yılda 168 maça çıktı ve 68 gol - 16 asist üretti.

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