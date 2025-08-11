Transferde sürpriz! 40 milyon euro'luk kalecinin yerine Berke'yi istiyorlar

Haberin Devamı

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray’ın da transfer gündemine gelen Eyüpspor kalecisi Berke Özer için flaş bir iddia ortaya atıldı.

CHEVALİER YERİNE BERKE ÖZER

Fransa’nın Lille takımının, 40 milyon Euro’ya Paris Saint-Germain’e (PSG) sattığı Lucas Chevalier’in yerine Berke’yi almayı planladığı belirtildi. Lille, 25 yaşındaki file bekçisinin transferi için Eyüpspor yönetimi ile görüşmelere başladı.

SATILIRSA YÜZDE 40'I FENERBAHÇE'NİN

Son dönemde A Milli Takım’da da forma giymeye başlayan Berke’nin piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor. Genç kaleci satıldığı takdirde paranın yüzde 40’ını eski kulübü Fenerbahçe alacak.

'KULÜBÜ MUTLU EDECEK TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜLEBİLİR'

Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Berke Özer'in Lille'e muhtemel transferiyle alakalı şunları söyledi: "Berke, bizim için çok değerli bir isim. Kalmasını istiyoruz. Başarılı bir sezon geçirdi. Kulübü mutlu edecek teklif gelirse düşünülebilir. Oyuncu güçlü bir takım olursa ayrılabilir. Ayrılmak için ayrılacağını düşünmüyorum. Biz kalacağını düşünüyoruz. Netleşmiş bir durum yok. Ayrılması durumunda gündemimizde kaleci transferi olacaktır. B planı olarak düşündüğümüz isimler var."