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Transferde son dakika! Galatasaray derken Anderson Talisca...

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#Talisca#Galatasaray#Transfer Haberleri
Transferde son dakika Galatasaray derken Anderson Talisca...
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 10:38

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı...

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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve oynadığı futbolla transferin her dönem baş aktörlerinden olan Anderson Talisca ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti. Fakat Suudi Arabistan basınında çıkan haberler bu durumu doğrulamıyor.

Öyle ki Galatasaray'ın sözlü olarak anlaşma sağladığı belirtilen Talisca'nın 1 hafta içinde mevcut takımıyla sözleşme yenileceği yazıldı.

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Anderson Talisca, Al-Nassr ile son sözleşme görüşmelerini yapıp 2024'ün haziran ayında sona erecek kontratını uzatacak. Yeni sözleşme görüşmelerinde Talisca'nın maaşına da zam yapılması da gündemde.

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#Talisca#Galatasaray#Transfer Haberleri

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