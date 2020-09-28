Transferde son dakika: Eski Galatasaray ve Trabzonsporlu Ndiaye İstanbul'da

Son Dakika... Badou Ndiaye Karagümrük ile anlaştı. Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, geçen sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Stoke City'de olan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile anlaştı.

FATİH KARAGÜMRÜK İÇİN İSTANBUL'DA

Tecrübeli futbolcu Ndiaye dün İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Ndiaye, daha sonra kırmızı siyahlı ekiple sözleşme imzalayacak.

Ndiaye geçen sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 23 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist ile oynadı.

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