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Transferde şoke eden gelişme! Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray alıyor!

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Transferde şoke eden gelişme Fenerbahçe istiyordu, Galatasaray alıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 11:38

Transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalarına hız katan Süper Lig'in dev takımları Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford için adeta yarışa girdi. Fenerbahçe'nin ilgilendiği İngiliz oyuncu için Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Premier Lig devi Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'un yeni bir maceraya yelken açacağı konuşuluyor.

Daily Mail'e göre, Manchester United'da yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde gözden düşen Rashford'u elden çıkarmak için yollar arandığı kaydedildi.

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FENERBAHÇE İSTİYORDU

Buna göre pek çok Avrupa devinin transfer listesinde yer alan kanat oyuncusuna Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de ilgisi olduğu ileri sürülmüştü. Jose Mourinho'nun takımında görmek istediği 27 yaşındaki isim için sarı lacivertlilerin hamle yapacağı yazılmıştı.

'GALATASARAY KİRALAYACAK'

Fanatik'in İtalyan basınından derlediği haberde ise Galatasaray'ın da Rashford'u kiralamak istediği ileri sürüldü. Sarı kırmızılı takımın da kanat mevkine transfer yapmak istediği ve oyuncuyu sezon sonuna kadar renklerine bağlamaya yakın olduğu yazıldı.

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Ayrıca İtalyan ekibi Milan'ın da oyuncu için devrede olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Kırmızı Şeytanlar ile tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Marcus Rashford, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

 

 

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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