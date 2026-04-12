Galatasaray'ın sürpriz hamlesini İspanyollar duyurdu: Transferde rota Real Madrid!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2026 13:29

Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer rotasını İspanya’ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların, Real Madrid’in yıldız oyuncusunu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan haberine göre Galatasaray, Real Madrid'in genç stoperi Raul Asencio ile yakından ilgileniyor. Napoli ile Everton'un da 23 yaşındaki oyuncuyu istediği ancak ilk somut adımı Galatasaray'ın yaptığı belirtildi.

Kulübün altyapısından çıkan genç yeteneklerden biri olan Raul Asencio, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmiş durumda. İspanyol stoper ayrılma aşamasında ve Galatasaray, Napoli ve Everton gibi takımlar oyuncunun durumunu sordu. Real Madrid, birkaç ay önce böyle bir senaryoyu hesaba katmamıştı. Ancak Raul Asencio'nun gelişimi ve yeterince süre alamaması, birçok kulübü harekete geçirdi.

Galatasaray ilk adım atan kulüplerden biri oldu. Türk kulübü, savunmasını genç bir yetenekle güçlendirmek istiyor ve oyuncuyu projesi için ilginç bir fırsat olarak görüyor. Öte yandan, Napoli de ilgi gösteriyor. İtalyan ekibi, gelişme potansiyeli olan futbolcuları yakından takip ediyor ve Asencio’nun kendi oyun stiline uyum sağlayabileceğini düşünüyor.

Everton ise listedeki bir diğer kulüp. İngiliz ekibi savunmasını güçlendirmeye ihtiyaç duyuyor ve oyuncunun fiziksel özellikleri ile topu oyuna sokma becerisini oldukça değerli buluyor.

Real Madrid, önümüzdeki haftalarda önemli bir karar vermek zorunda. Raul Asencio'yu forma şansı vermeden kadroda tutmak, onun gelişimi için en iyi seçenek gibi görünmüyor. Kulüp, oyuncunun sürekliliğe ihtiyacı olduğunun farkında. Bu nedenle, kiralama ya da geri satın alma opsiyonlu bir transfer ihtimali de hiç göz ardı edilmiyor.

Galatasaray, Napoli ve Everton’dan gelen ilgi, oyuncuya kendisi için en iyi ortamı seçme fırsatı sunuyor. Bu kulüplerin hepsi ona hemen ilk 11'de yer verme imkanı sunabilir.

Real Madrid henüz kesin bir karar vermedi ancak teklifleri dinliyor. Amaç, hem oyuncu hem de kulüp için en doğru çözümü bulmak.

