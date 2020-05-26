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Futbol
OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Transferde Real Madrid'in hedefi Van de Beek

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Transferde Real Madrid'in hedefi Van de Beek
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İspanyol devi Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde ilgilendiği Donny van de Beek için yeniden atağa kalktı.

Avrupa liglerinde mücadele eden takımlar, yeni sezon için takviye çalışmalarına devam ediyor. LaLiga ekiplerinden Real Madrid, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Donny van de Beek’i yeniden gündemine aldı. Teknik direktör Zinedine Zidane’ın orta sahada başka öncelikleri olsa da Hollandalı da bu mevki için Madrid ekibinin transfer listesinde yer alıyor.

 

Transferde Real Madridin hedefi Van de Beek

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