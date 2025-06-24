Transferde Memphis Depay heyecanı! Beşiktaş'a önerildi

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Yaz döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.
Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isimlerden birisi de Memphis Depay oldu.
Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi.
Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.
Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti.
Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti.
Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.