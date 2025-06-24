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Transferde Memphis Depay heyecanı! Beşiktaş'a önerildi

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#Beşiktaş#Memphis Depay#Transfer
Transferde Memphis Depay heyecanı Beşiktaşa önerildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2025 14:58

Süper Lig’de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşikaş’ta Memphis Depay sürprizi yaşandı.

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Yaz döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isimlerden birisi de Memphis Depay oldu.

Transferde Memphis Depay heyecanı Beşiktaşa önerildi

Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi.

Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.

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Transferde Memphis Depay heyecanı Beşiktaşa önerildi

Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti.

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Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti.

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Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.

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#Beşiktaş#Memphis Depay#Transfer

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