Transferde Memphis Depay heyecanı! Beşiktaş'a önerildi

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Yaz döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isimlerden birisi de Memphis Depay oldu.

Brezilya'da Corinthians forması giyen Hollandalı yıldız, Beşiktaş'a önerildi.

Avrupa'ya dönmek istediği belirtilen Depay için Beşiktaş'tan şimdilik bir hamle gelmezken siyah-beyazlıların önceliğinin listedeki diğer isimlerde olduğu öğrenildi.

Atletico Madrid macerasının ardından Corinthians'a giden Depay, 2 sezonda 42 maça çıkarken 13 gol ve 14 asist üretti.

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Hollanda Milli Takımı ile 102 maça çıkan Depay, 50 gol kaydetti.

Depay'ın Corinthians ile olan sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek.