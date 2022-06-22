Transferde Emre Mor kavgası! Hurma 'Denememek aptallık olurdu' demişti... Beşiktaş'ın son takas teklifi, Fenerbahçe, Trabzonspor

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Vavacars Karagümrük’e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı Emre Mor geride kalan sezonu ligde 5 gol, 3 asistle tamamlarken büyük takımların da radarına girdi.

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında parladıktan sonra Dortmund'un yolunu tutan; Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos maceraları sonrasında Türkiye'ye Karagümrük formasıyla geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, performans olarak ivmelenince yeniden transferin gözdesi oldu.

FİORENTİNA, LAZİO VE KIZILYILDIZ...

Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talip var. Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı Emre Mor için son olarak Kızılyıldız devreye girdi. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin etmedi. Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Emre Mor'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

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EMRE MOR'UN DURUMUNU SORDU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Oyuncunun durumunu soran Çebi, Hurma'ya 'Emre Mor için bir takımla anlaştınız mı?' sorusunu yöneltti. Hurma ise henüz gelen tekliflere olumlu yanıt vermediğini aktardı.

SALİH UÇAN + PARA TEKLİFİ MASADA

Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istedi. İki kulübün cuma günü Emre Mor konusunda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bu süreçte siyah beyazlı cephe, Emre Mor transferini teknik direktör Ismael ile birlikte değerlendirecek ve Karagümrük'e son teklifi yapacak.

EMRE MOR'UN DÜŞÜNCESİ NE?

Türkiye'den önemli teklifler olsa da oyuncunun ilk tercihi futbol hayatını Avrupa'da sürdürmek. Avrupa’ya dönmeyi kafasına koyan Emre Mor için en ciddi teklifler şu an için Lazio ve Fiorentina'dan geldi.

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VOLKAN DEMİREL İLE BAĞI FARKLI

Fatih Karagümrük'te bu sezon etkili bir performans ortaya koyan Emre Mor, yolların ayrıldığı teknik direktör Volkan Demirel için bir veda mesajı yayınlamıştı.

Mor, “Sahaya adımınızı attığınızda uğruna savaşmaya hazır olduğunuz teknik direktörler işte budur. Bana verdiğin güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yaptım. Seninle çalışmak bir zevkti. Her şey için teşekkürler. Umarım yollarımız yeniden kesişir.” şeklinde duygusal bir mesajla onun döneminde çıkış yakaladığı hocasına veda etmişti.

"EMRE MOR'U DENEMEMEK APTALLIK OLURDU"

Geçtiğimiz aylarda Spor Arena'ya özel bir röportaj veren başkan Hurma, 'Emre Mor'u denememek aptallık olurdu' sözleriyle oyuncusuna olan güvenini ortaya koymuştu. İşte o sözler ve röportaj:

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“Bana göre Emre Mor yeteneğiyle Messi’den farksız bir oyuncu hatta güç olarak biraz daha güçlü. Birçok sebepten dolayı Emre Mor arzu edilen noktaya gelemedi, böyle bir yıldız için her şey yolunda gitse Karagümrük zaten alamaz. Emre samimiyse onu dünya futboluna tekrardan sunabiliriz. Bizim için hayal sayılabilecek kalitede bir oyuncu, yeteneklerini takım menfaatlerine yönelik kullanabilirse bir dünya yıldızı kazanacağız. Emre Mor beklenen çıkışını yapsaydı 150 milyon euro verilirdi. Böyle bir oyuncuyu o da istiyorsa denememek aptallık olurdu. Ekonomik bir şey kaybedeceksem de hiç sorun değil, böyle bir deneme yapmalıydık.”