Transferde domino etkisi: Fenerbahçe'nin stoper takviyesi Beşiktaş'a yarayabilir!

Haberin Devamı

Çağlar Söyüncü ve Rodrigo Becao'dan sık sık yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'ye de Avrupa'dan taliplerin artması sonrasında stoper rotasyonunu genişletme kararı aldı.

5 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi.

"FENERBAHÇE DIOGO LEITE'Yİ İSTİYOR"

Alman spor gazetesi Bild'in haberine göre; Fenerbahçe, Union Berlin forması giyen Portekizli stoper Diogo Leite'yi gündemine aldı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki solak stoper, Ocak ayından itibaren istediği kulüple transfer görüşmesi yapma ve ön sözleşme imzalama hakkına sahip.

Haberin Devamı

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Diogo Leite'yi yaz transfer döneminde Fiorentina ve Galatasaray'ın da istediği ancak Union Berlin'le bonservis konusunda anlaşamadığı belirtilirken, Fiorentina'nın Portekizli oyuncuya olan ilgisini sürdürdüğü kaydedildi.

AYRILIK BEŞİKTAŞ'A YARAYABİLİR

Union Berlin'in Diogo Leite'nin ayrılık ihtimaline karşın stoper arayışlarına başladığı ve bu doğrultuda Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Felix Uduokhai'yi gündemine aldığı belirtiliyor.

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Augsburg formasıyla Bundesliga'da top koşturan Uduokhai'nin düzenli oynamak istediği ve bu nedenle siyah-beyazlı kulüpten ayrılmak istediği söyleniyor.

PERFORMANSI

2022 yazında 7,5 milyon euro karşılığında Porto'dan kadroya katılan Diogo Leite, Union Berlin formasıyla bugüne dek 122 maça çıkarken 2 gol atıp 4 de asist üretti ve bu maçlarda 18 sarı kart - 1 kırmızı kart gördü.

Haberin Devamı