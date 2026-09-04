Transferde büyük sürpriz: Wilfried Zaha, Avrupa futboluna geri dönüyor!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İtalya Serie A'ya fırtına gibi bir başlangıç yapan Roma, transfer dönemi sona ermesine rağmen teknik direktör Gasperini'nin talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı ekibin Sportif Direktörü Tony D'Amico, hücum hattının soluna yaratıcı bir ters kanat oyuncusu katmak için gizli bir operasyon yürütüyor.

Gözden Kaçmasın Ligin en değerlisi Galatasaray! Haberi görüntüle

HEDEF DEĞİŞTİ

Stuttgart forması giyen Jamie Leweling transferinin son anda yatmasıyla birlikte rotayı alternatif isimlere kıran D'Amico'nun listesinde oldukça önemli isimler yer alıyor. Yaklaşık bir yıldır sol kanatta skor üretme becerisi yüksek, içeri kat edebilen bir oyuncunun eksikliğini hisseden İtalyan devinde, teknik heyet şu ana kadar bu bölgede Rodrigo Mora ve Lorenzo Pellegrini'ye şans tanımıştı. Ancak uzun maratonu düşünen yönetim, listesindeki serbest oyuncuları radara aldı.

Haberin Devamı

LİSTENİN BAŞINDA ZAHA VAR

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Roma'nın sol kanat listesinin ilk sırasında, 2023 yılında da İtalyan başkentine transferi gündeme gelen Wilfried Zaha bulunuyor. Crystal Palace efsanesi olan ve Premier Lig'deki yüksek kaliteli performanslarının ardından Galatasaray'a transfer olan Fildişi Sahilli yıldız, son olarak ABD'de Charlotte forması giymişti.

Bonservisi elinde olan ve serbest statüde bulunan 33 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, Roma'nın hücum hattını güçlendirmek adına en cazip fırsat olarak değerlendiriliyor.

***İtalya Serie A'da kulüpler, transfer dönemi kapandıktan sonra boşta/kulüpsüz olan oyuncuları transfer etmeye devam edebiliyor.

48 MAÇTA 21 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Wilfried Zaha, Charlotte formasıyla çıktığı 48 resmi maçta 13 gol - 8 asist üreterek toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlamıştı.