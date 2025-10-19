Transferde büyük sürpriz: Fenerbahçe'de Jhon Duran kararı verildi!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran için Premier Lig ekiplerinden büyük ilgi var.

Jose Mourinho'nun Sarı-Lacivertli ekibin başında olduğu dönemde kadroya katılan Jhon Duran, sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzak kaldı.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Fanatik'in aktardığı Bolavip haberine göre; Jhon Duran, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.

Sarı-lacivertli yönetimin genç golcünün performansından memnun kalmadığı ve satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.

PREMIER LİG KULÜPLERİ SIRAYA GİRDİ

2024/2025 sezonunun devre arasında 77 milyon euro karşılığında Aston Villa'dan transfer edilen Kolombiyalı golcünün Al-Nassr ile 4,5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Chelsea ve eski takımı Aston Villa'nın Duran'ın durumunu yakından izlediği ve sezon sonunda hamlede bulunabilecekleri vurgulandı.

SAKATLIĞINI ATLATTI

Sakatlık nedeniyle bugüne dek 10 maç kaçıran 21 yaşındaki oyuncunun sakatlığını atlatmasının ardından çalışmalara başladığı ve takıma dönmeye hazırlandığı belirtilmişti.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 6 maça çıkabilen Jhon Duran, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayabildi.