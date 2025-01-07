Transferde Antony sürprizi! İsmi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu ama...

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30 Ağustos 2022 tarihinde 95 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Manchester United'a transfer olan Antony için İngiltere macerası bir hayal kırıklığına dönmek üzere.



Ruben Amorim ile birlikte bulduğu forma süresi iyice azalan Brezilyalı yıldız için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Alman basınında öne sürülen bir habere göre 24 yaşındaki oyuncunun yeni adresi Yunanistan olabilir.

YUSUF YAZICI'NIN TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR

Sky Sports Almanya'nın haberine göre milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı da kadrosunda bulunduran Olympiakos, Antony'yi kiralamak için Manchester United'a resmi teklifini iletti.



Haberde, yıldız futbolcunun bu hamleyi kariyerinde bir gerileme olarak görmesine rağmen reddetmediği belirtilirken Brezilyalının ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

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TÜRK KULÜPLERİYLE DE ADI ANILIYOR

Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Antony'nin adı Olympiakos'un yanı sıra Türk kulüpleriyle de anılıyor.



Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncunun transferi için kolları sıvadığı öne sürülüyor.

BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI

Yaz transfer döneminde ortaya atılan transfer iddialarına karşın Manchester United'da kalan Antony, bu sezon Manchester ekibiyle birlikte 12 maça çıktı.



Bu maçlarda 356 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, takımına 1 gollük katkı sağladı.

İNGİLTERE'DE ALAY KONUSU

Genç yaşına rağmen transferi için 95 milyon euroluk büyük bir bonservis bedeli ödenen Antony, bu büyük meblağın ağırlığını kaldıramamış gibi gözüküyor.



Saha içinde varlık gösteremeyen Brezilyalı futbolcunun saha dışında sergilediği davranışlar İngiliz sosyal medyasında alay konusu oluyor. Kullanıcılar özellikle, 24 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz sezon Premier Lig'de gösterdiği 1 gol - 1 asistlik istatistiğin üzerinden Antony'yi eleştiriyor.

MANCHESTER UNITED LİGDE 13. SIRADA

Antony'nin yanı sıra Manchester United için de işler yolunda gitmiyor. 20 haftanın sonunda 23 puan toplayabilen Kırmızı Şeytanlar, ligin 13. basamağında yer alıyor.



Bu hayal kırıklığı yaratan istatistiğe rağmen Manchester United'ın geçtiğimiz hafta sonu Liverpool'a karşı sergilediği performans taraftarına gelecek adına umut veriyor. Karşılaşmanın 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmasına karşın Ruben Amorim'in öğrencilerinin saha içinde gösterdiği performans kamuoyunda takdirle karşılandı.



Kırmızı Şeytanlar, önümüzdeki pazar günü FA Cup'ın üçüncü turu kapsamında Arsenal'in konuğu olacak. Dev karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

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