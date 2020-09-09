Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (9 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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ONYEKURU İKNA ETTİ
Galatasaray'ın yeni transferi Etebo'yu Onyekuru'nun ikna ettiği ortaya çıktı. Resmi imzayı atmayı bekleyen 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha, görüşmeler esnasında vatandaşını da aradı. Etebo, Onyekuru'nun, "Hiç düşünmeden G.Saray’a gitmelisin" yanıtı sonrası rotasını İstanbul’a çevirdi. (Sabah)
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OKAY YOKUŞLU ISRARI
Milli yıldızı Celta Vigo’dan koparmak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, satın alma opsiyonlu kiralama önerisiyle İspanyollar’ın kapısını çaldı. Kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro öneren Cim Bom’un, La Liga ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. (Fanatik)
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ALEX TELLES MÜJDESİ
Porto formasını giyen Alex Telles'in menajeri Manchester United'la transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti. Ada basını masada 40 milyon euroluk teklif olduğunu yazdı. Eğer Telles için bu rakam ödenirse Galatasaray 3.5 milyon euro (30.8 milyon TL) alacak. (Takvim)
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ADEM BÜYÜK'ÜN YENİ TAKIMI
.Galatasaray'ın golcü oyuncusu Adem Büyük, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı. 2017-2019 arasında da Yeni Malatyaspor'da oynayan Adem Büyük, Galatasaray'dan alacaklarına karşı bonservisi aldı. Adem Büyük, yeni kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalayacak
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TRANSFER İÇİN PARA VAR
Kartal, forvet transferi için gözünü kararttı. Diğer bölgelerdeki takviyelerde ekonomik tercihler yapan yönetim, golcü için kesenin ağzını açacak... Yüksek maliyet sebebiyle askıya alınan Kalinic ve Mandzukic’le yeniden temaslara başlayan Beşiktaş, Aboubakar’ı da listede tutuyor.
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JOSEF DE SOUZA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş, ön libero transferinde mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlı kulüp, uzun süredir görüşme halinde olduğu Josef de Souza ile prensip anlaşmasına vardı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki ön libero için Galatasaray ve Başakşehir'le çekişen siyahbeyazlı ekip, oyuncuya 1+1 yıllık mukavele teklif etti. Sabah'ın haberine göre; yönetim, futbolcuya maaş olarak da 1.3 milyon Euro garanti ücret önerdi. Pazarlıkların bu rakam üzerinden yürütüldüğü, daha sonra ise tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Beşiktaş dün ise Josef de Souza'yı resmi sözleşmeye imza atması için İstanbul'a davet etti. Dubai'de ailesiyle birlikte tatil yapan Brezilyalı futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor.
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NAINGGOLAN HAREKATI
Sarı-Kırmızılılar, İnter’in dünyaca ünlü orta sahası Radja Nainggolan’ı kadrosuna katmak için gaza bastı. Geçen sezonlarda da kulübün gündemine gelen 32 yaşındaki oyuncu için yönetim, İtalyan kulübünün kapısını satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle çaldı, pazarlıklar hızlandı. (Fanatik)
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TRABZONSPOR'UN YENİ GÖZDESİ
Geçen sezon Filip Novak neredeyse tüm sezonu idare ederken, ye ni sezonda da Marlon bu bölgedeki tek as isim olarak dikkat çekiyor. Genç oyuncu Abdurrahim Dursun'un performansı yeterli görülmeyince bu bölgeye çalışmaları başlamıştı. Sparta Prag'dan ayrılan Martin Frydek'le temaslar devam ederken, gündeme daha önce de listede bulunan bir isim girdi: Haitam Aleesami...
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KRİTİK 48 SAAT
Sarı-Lacivertiler’de önümüzdeki iki gün hareketli saatler yaşanacak. Bugün Muriç’in Roma’ya gidip Lazio’ya transferini bitirmesi bekleniyor. Ayrıca limit konusunda çok kritik olan Bankalar Birliği anlaşması da 48 saat içinde açıklanabilir. (Fanatik)
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TEKLİF REDDEDİLDİ
Hazırlık döneminin Galatasaray adına flaş ismi olan Mbaye Diagne konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Katar'dan iki kulübün önceki gün Senegalli forvet için Sarı-Kırmızılılar'a 5 milyon Euro'luk teklif sunduğu ortaya çıktı. Ancak Sarı- Kırmızılılar'ın bu rakamı çok az bulduğu ve olumsuz yanıt verdiği belirlendi. Yönetim Katar'dan şimdi daha yüksek teklifler bekliyor.
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ERKAN SÜER GÖZE GİRDİ
Boluspor’dan Galatasaray’a transfer olan 19 yaşındaki on numara Erkan Süer, kamp döneminde gösterdiği performans ile teknik direktör Fatih Terim’in gözüne girdi.
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FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE
Lazio'ya satılan Vedat Muriqi'nin yerini çok önemli bir golcüyle kapatmayı planlayan Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi için düğmeye bastı. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibi Chelsea ile pazarlık masasına oturduğu ifade edildi.
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BELHANDA GÖZDEN ÇIKARILDI
Etebo’nun transferi sonrasında forma bulma şansı iyice azalan 30 yaşındaki yıldız oyuncuya daha önce indirim teklif edilmişti. Ancak tecrübeli futbolcu, bu talebe olumlu yanıt vermedi. Forma bulma şansı çok düşük olan Belhanda’nın bu anlamda yeniden yönetim ile masaya oturması bekleniyor. (Fanatik)
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DEĞERİNİ KATLIYOR
Kral bitirdiği gibi başladı... Geçen sezonu 33 gol, 11 asistlik performansıyla tamamlayan Alexander Sörloth yeni sezona da fırtına gibi girdi. 24 yaşındaki golcü, Uluslar Ligi'nde Norveç Milli Takımı'yla çıktığı 2 maçta da şov yaptı. Avusturya mücadelesine kulübede başlayan genç golcü, oyuna girdikten 2 dakika sonra Erling Halaand'a asist yapmıştı. Başarılı oyuncu önceki gün de Kuzey İrlanda karşısında yıldızlaştı.Leipzig transferde ısrarcı19 ve 47. dakikalarda sahneye çıkan Sörloth 5-1'lik galibiyette büyük rol oynadı. Trabzonspor, yıldız oyuncunun transferi için Alman ekibi Leipzig ile kıran kırana pazarlıklar yaparken, Sörloth'un bu performansı da görüşmelere yansıyor. Değerine değer katan genç forvet için Bordo-Mavililer 25 milyon Euro'da diretiyor, Leipzig ise transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. (Fanatik)
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FERDİ'NİN ESKİ TAKIM ARKADAŞI
Fenerbahçe, Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'ta forma giyen Arnaut Danjuma'yı kiralamak istediği öne sürüldü. Sol kanatta hücuma dönük oynayan 23 yaşındaki oyuncu, Ferdi'nin Nijmegen'den de takım arkadaşı. Geçtiğimiz sezon uyluğundan sakatlanan Hollandalı oyuncu, Bournemouth'ta sadece 14 maçta 741 dakika şans buldu, skor üretemedi. (Sabah)
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VITOR HUGO GELİYOR
Bordo-mavililer, uzun süredir peşinde olduğu 29 yaşındaki savunmacıyı ikna etmeyi başardı. Hemen ardından Palmeiras kulübüne sezon başına 500 bin Euro’dan satın alma opsiyonlu iki yıllık kiralama teklifi sunuldu. (Sabah)
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ASIL BOMBA VISCA
Fenerbahçe’de önümüzdeki iki güniçinde yaşanması beklenen gelişmeler, yeni transferlerin de yolunu açacak. Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar bonservisi elinde olan isimlere imza attırdı, sadece Lemos için 1.5 milyon Euro ödeme yapıldı. Yönetim, son dönemde önceliği yeni kaynak yaratmaya verdiği için transferde frene basmıştı. Muriç’in satışından elde edilecek gelirin bir bölümü yeni yıldızlar için harcanacak. Her konuda anlaşma sağlanan İsrailli forvet Eran Zahavi, patlayacak ilk bomba olabilir. Sarı-Lacivertliler, Marcel Tisserand için de Wolfsburg ile 2.5 milyon Euro’ya el sıkıştı. Kongolu da kısa süre içinde İstanbul’a gelebilir. Taraftarların heyecanla beklediği isim ise Edin Visca. Muriç transferinden elde edilecek gelir sayesinde Emre Belözoğlu, Boşnak yıldız için yapılacak pazarlığa takasın yanı sıra para teklifi yaparak oturabilecek. Visca’ya Çubuklu forma giydirilmesi için şartlar sonuna kadar zorlanacak. (Fanatik)