Transfer Turu | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (11 Eylül 2020)
Süper Lig'in başlamasına çok az bir süre kala Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Transferde yaşanan sıcak konuları sizler için derledik...
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TRANSFER TURU
Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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GALATASARAY'IN YENİ GÖZDESİ
Etebo'nun yanına orta saha için bir isim arayışı daha süren Galatasaray'da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransa'nın Rennes ekibinde forma giyen 29 yaşındaki Clement Grenier'in yakın takibe alındığı belirtildi. (Takvim)
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VEDAT MURIQI KRİZİ
Fenerbahçe, Kosovalı forveti geçen sezon Rize’den 3.5 milyon Euro ve bir sonraki satıştan elde edilecek payın yüzde 15’i karşılığında satın almıştı. Buna göre Muriç’in Lazio’ya imzası sonrası Kanarya’nın Karadeniz ekibine yaklaşık 2.5 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor. Sarı- Lacivertliler, Rizespor’a para yerine oyuncu teklifinde bulundu. Ancak Mavi-Yeşilli ekibin bunu kesin bir şekilde reddedip parayı nakit olarak istediği kaydedildi. Fenerbahçe Yönetimi, paranın bir bölümü ve oyuncu teklifi ile Rizespor’un kapısını bir kez daha çalmayı planlıyor. (Fanatik)
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GERİ DÖN ÇAĞRISI
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kwadwo Asamoah'a flaş bir çağrı Gana'dan geldi. Gana futbolunun önemli isimlerinden biri olan Laryea Kingston, tecrübeli futbolcuya evine dönmesi için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı. (Fanatik)
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FATİH TERİM'İ ÜZEN TRANSFER
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi. Fatih Terim'in transfer döneminin başından itibaren ısrarla istediği yıldız isim elden kaçtı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri olan ve 2014 yılından bu yana İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bonaventura ile ilk temas kurulmuştu. 31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran Galatasaray böylece ilk adımı atmış, sarı-kırmızılıların Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyordu.Takımı Milan'dan da yeni sözleşme teklifi alan Bonaventura'nın nasıl bir karar vereceği merak ediliyordu. Galatasaray gibi birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu 31 yaşındaki Giacomo Bonaventura'nın bir diğer İtalyan ekibi Fiorentina ile anlaşma sağladığı öğrenildi. (Sabah)
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KALINIC ADIM ADIM KARTAL'A
Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Hırvat oyuncuya, "1 milyon Euro imza parası verelim, bonservisini al, gel" teklifinde bulundu. Bu öneriye sıcak bakan yıldız oyuncu da kulübü Atletico Madrid'le görüşmelere başladı. Pazarlıkların olumlu devam ettiği öğrenilirken, Kartal da İspanya'dan gelecek haberi bekliyor. (Fanatik)
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SIMON FALETTE'NİN YENİ TAKIMI
Yönetimin devre arasındaki iddialı transferi Falette, ligde sadece 8 maçta forma giydi ve satın alma opsiyonu kullanılmayınca Frankfurt’a geri döndü. Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht, Gineli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti ve teklif yaptı. Alman medyasına göre ise Türk teknik direktör Kenan Koçak’ın çalıştırdığı Bundesliga 2 ekibi Hannover de Falette’in peşinde. (Fanatik)
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SERI'YE DEV TALİP
Galatasaray'ın 1 sezon daha kiralamak istediği Michael Seri, İtalya yolcusu. Çizme basını, Fulham’ın bonservisiyle birlikte göndermek istediği Seri için İnter’in devrede olduğunu yazdı.
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TEKLİF GELSE DE SATILMAYACAK
Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon Euro'nun 675 bin Euro'sunu Etebo'ya harcayan Galatasaray'ın transfer için 975 bin Euro bütçesi kaldı. Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılılar satış yapmak zorunda. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Katar'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi. Katar'dan iki kulübün Younes Belhanda ve Mbaye Diagne için Galatasaray'a 3'er milyon Euro önerdiği ortaya çıktı. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon Euro bonservis ödeyen sarı-kırmızılılar teklifleri çok düşük bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı. Adem Büyük'ün ayrılığı sonrası Falcao'yu alternatifsiz bırakmak istemeyen teknik heyet, Diagne'nin kalmasından yana tavır aldı. Belhanda için ise 5 milyon Euro talep etme kararı alındı. (Sabah)
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SUUDİLER'İN RADARINDA
Suudi Arabistan takımlarının Galatasaray’ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda ile ciddi biçimde ilgilendiği ve durumunu araştırdığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. (Takvim)
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KARTAL İÇİN HARRY ARTER İDDİASI
Beşiktaş ile ilgili İngiltere’den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ada basınına göre Kartal, Bournemouth’un İrlandalı orta sahası Harry Arter ile ilgileniyor. (Takvim)
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ELDEN KAÇIYOR
Jakub Moder ile birlikte Galatasaray scout (oyuncu izleme) ekibinin önerdiği Kamil Jozwiak, elden kaçıyor. Moder gibi Lech Poznan forması giyen 22 yaşındaki kanat ile Derby County ciddi şekilde ilgileniyor. (Fanatik)
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TÜM LİSANSLAR TAMAM
Fenerbahçe'de uzun süredir akılları meşgul eden sorun çözüldü. Sarı-Lacivertli yönetim dün Bankalar Birliği anlaşmasını tamamladı ve limit artırımı ile ilgili evrakları TFF’ye gönderdi. Ardından yeni transferler Gökhan, Caner, Sosa, Thiam, Sosa, Valencia, Sinan, Lemos, Mert Hakan, Novak, Barış ve İsmail’in lisansı çıkarıldı. (Takvim)
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FATİH TERİM ONU İSTİYOR
Galatasaray, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı. Sarı-Kırmızılı takım bu transfer karşılığında Kayseri'ye Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. (Fanatik)
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PAZARLIKLAR KIZIŞIYOR
Fatih Terim’in çok istediği Okay Yokuşlu için 1 milyon Euro kiralama ve zorunlu satın alma şeklinde teklif yapan Galatasaray, rakamı artırıyor. Yönetim bu yaz maksimum 1.5 milyon Euro verip, opsiyon rakamını yükselterek transferi bitirmeyi hedefliyor. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DEN YENİ FORMÜL
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'ten elde edilen gelir, Boşnak yıldız Edin Visca'nın transferi konusunda Emre Belözoğlu’nun elini güçlendirdi. Başakşehir’e yapılacak teklifin içinde artık takasın yanı sıra para da olacak. (Fanatik)
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TRABZONSPOR'DAN SAMBA OPERASYONU
Trabzonspor, Brezilya pazarında üç yıldız ile temasta...Flavio’yu getiren menacer Decio Oliveira’yı görevlendiren Bordo-Mavililer, görüşmeleri hızlandırdı. Sağ kanat William Pottker gelmeye sıcak bakıyor, Bahia’nın orta sahası Gregore için pazarlıklar son aşamaya gelirken, stoper Vitor Hugo konusunda da şartlar zorlanıyor. (Fanatik)
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BELHANDA REST ÇEKTİ
Galatasaray'ın "Ya ücretini indir ya da teklifleri değerlendir” dediği Belhanda’dan olumsuz yanıt geldi. Faslı 10 numara, İstanbul’da mutlu olduğunu ve ancak kontratı uzatılırsa maaşında indirime gidebileceğini söyledi. (Fanatik)
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İMZAYA GELİYOR
Transferde atağa geçen Beşiktaş bombayı patlatmak üzere. A Spor'un haberine göre; Brezilyalı futbolcu Josef de Souza pazar günü Beşiktaş'la sözleşme imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geliyor. Beşiktaş’la 1+1 yıllığına anlaşma sağlayan 31 yaşındaki futbolcu menajeriyle birlikte Türkiye'ye gelecek ve kendisini siyah beyazlı yapan sözleşmeyi imzalayacak.
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ZAHAVI DEFTERİ KAPANDI
Fenerbahçe, daha önce sözlü anlaşma sağladığı İsrailli forvetin transferinden vazgeçti. Zahavi konusunda kararsız olan Erol Bulut’un son olarak bu oyuncuyu veto etmesi, bu yönde bir adım atılmasına neden oldu. (Fanatik)
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FABIO CARDOSO SESLERİ
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da gündem stoper transferi... Bordo-mavililerPortekiz ekibi Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki stoper Fabio Cardoso’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. (Sabah)
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HATAY YOLCUSU
Süper Lig’in yeni ekibi Hatayspor, Tyler Boyd'u gündemine aldı. Ligde kalıcı olmak isteyen Bordo-Beyazlılar, ABD’li oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. (Fanatik)
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BONSERVİSİNİ ALDI
2017-18 sezonundaki 17 gollük performansıyla taraftarın gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldız, Al- Nassr ile olan sözleşmesini fesh etti. Suudi kulübü, Giuliano için veda mesajı yayınlayarak ayrılığı duyurdu. Fenerbahçe taraftarları bu gelişme üzerine sosyal medyada Sambacı için kampanya başlatsa da başarılı oyuncu şu anda yönetimin planları arasında bulunmuyor. Giuliano, Brezilya’daki eski takımı Gremio'ya dönebilir.
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FREY İÇİN ZOR KARAR
Hazırlık maçlarında gol atamayan Frey, Erol Bulut’un elindeki tek santrfor. Eğer Bulut bugün Frey ile maça başlarsa Thiam kanatta oynayacak. Aksi halde Rize maçında Thiam santrforda görev yapacak.
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FENERBAHÇE'DEN ÇALIM
Vedat Muriç resmen Lazio’ya gitti, Fenerbahçe onun yerini büyük ses getirecek bir yıldızla doldurmak için kolları sıvadı. Hırvat yıldız Beşiktaş’ında gündeminde. Ancak hem Bankalar Birliği anlaşması hem de Muriç’in satışıyla birlikte Fenerbahçe’nin eli maddi anlamda rakibinden çok daha güçlü. Mario Mandzukic ile daha önce ilk temas kurulmuştu. Emre Belözoğlu Hırvat yıldızın menaceriyle bu kez işi bitirmek için masaya oturacak. Büyük takım tecrübesi, profesyonelliği ve kalitesiyle Mandzukic, Fenerbahçe’nin 1 numaralı golcü adayı konumunda.