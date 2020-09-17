Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (17 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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CHELSEA'DEN TRABZONSPOR'A
Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker'i kadrosuna kattı. Baker geçen sezonu Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf formasıyla tamamladı. İngiliz futbolcu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katıldı. Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker'in bugün İstanbul aktarmalı Trabzon'a gelmesi bekleniyor. İngiliz oyuncu sağlık kontrollerini ardından resmi imzayı atacak ve takım ile çalışmalara başlayacak. (DHA)
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GÖKHAN TÖRE ADIM ADIM DÖNÜYOR
Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırıp Siyah- Beyazlılar’a geri dönüş için masaya oturan Gökhan Töre, ilk görüşmeden olumsuz ayrılsa da ikinci temasta taraflar anlaşma noktasına gelmişti. Kulüp ve oyuncu menacerinin bu hafta içerisinde tekrar biraraya gelip transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da kadrosunda görmeyi çok istediği tecrübeli kanat oyuncusu, takıma hazır olarak katılabilmek için her gün özel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. (Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'A VIDA MÜJDESİ
Beşiktaş'ın yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği Domagoj Vida'ya West Ham United talip oldu. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Beşiktaş, West Ham'ın istediği Vida için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim Vida'dan gelecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücretinden kurtularak önemli bir tasarruf hedefliyor. (Takvim)
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GALATASARAY'A DEV TEKLİF
Transferlerini tamamlamayan kulüplerden olan ve orta sahaya adam arayan Galatasaray, sürpriz bir teklifle karşı karşıya kaldı. Kadrosuna 1. sınıf bir stoper arayan İtalyan devi Roma, Galatasaray defansının banko oyuncusu Marcao için transfer teklifinde bulundu. Marcao için teklif edilen bonservis rakamın 12 milyon Euro olduğu öğrenildi. Ancak rakamı az bulan Galatasaraylı kurmaylar Roma'nın yapmış olduğu bu teklifi kabul etmedi. Ancak G.Saray kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Roma'nın teklifi arttırması durumunda transferin gerçekleşme ihtimali var. Galatasaray'ın Marcao için istediği rakamın 16 milyon Euro civarında olduğu da gelen haberler arasında. Marcao'nun satılması durumunda Galatasaray stoper transferi yapacak. (Takvim)
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OKAY YOKUŞLU'NUN GALATASARAY İNADI
Celta Vigo'nun kiralamaya yanaşmadığı, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni formül olarak zorunlu satın alma maddesiyle kiralamak için başvuruda bulunduğu milli futbolcu, kendi kulübünü ikna etmeye çalışacak. Bu süreçte Fatih hoca ile Okay'ın sık sık telefonda görüştüğü ve yıldız oyuncunun görüşmelerdeki son durum hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Cim Bom eğer Belhanda'nın satışından iyi bir bonservis geliri elde ederse, bunu Okay'ı almak için de kullanabilir. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DEN OKAKA SÜRPRİZİ
Fenerbahçe, Udinese forması giyen Stefano Okaka‘yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı lacivertliler, Udinese'de oynayan Okaka için girişimlere başladı ancak İtalyan forvet, takımın birinci golcüsü olamayacak. Alternatif santrfor olarak düşünülen Okaka, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol 2 de asist yaptı. (TRT Spor)
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DOUMBIA İÇİN YOĞUN PRES
Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha arayışları çerçevesinde temaslarda bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu, menacerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi. Galatasaray Yönetimi şu sıralarda Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini uygun bir rakam karşılığında alabilmek adına girişimlerde bulunuyor. Mevcut listedeki en kuvvetli adayın Doumbia olduğu, ilk görüşmeler kiralama formülü üzerinde gerçekleşse de, gelinen son noktada temasların bonservis satışına da dönebileceği ifade ediliyor. (Fanatik)
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DINAMO MOSKOVA'NIN VIDA ISRARI
Rusya ekibi Dinamo Moskova, Kara Kartal’ın Hırvat stoperi Domagoj Vida için ısrarını sürdürüyor. Başkent temsilcisi, Beşiktaş’tan 3.4 milyon Euro maaşı bulunan oyuncuya; 3.8 milyon Euro vermeye hazır olduğunu futbolcunun menacerine iletti. Ancak kulüp, Vida’dan tek şart olarak bonservissiz gelmesini istiyor. (Fanatik)
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FERNANDINHO'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI
İngiliz kulübüyle 1 yıl daha mukavelesi olduğunu hatırlatan 35 yaşındaki futbolcu, "20 yaşında Brezilya'dan ayrıldım. 15 sene oldu ve bu yeterince uzun bir zaman. Yıllar ilerledikçe futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor. Çünkü vücudum da değişime uğruyor. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım. Bittikten sonra konuşup neler olacağını göreceğiz. Açıkçası Brezilya'ya geri dönmek de bir ihtimal" diye konuştu.
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YILDIZLAR İÇİN GERİ SAYIM
Transferin şampiyonu Fenerbahçe, asıl bombaları şimdi patlatacak... Kadrosuna kattığı 12 yeni ve flaş isimle dikkat çeken Sarı-Lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek adına yoğun mesai harcıyordu. Enner Valencia transferine rağmen bir golcü daha takıma katmak isteyen Kanarya, Vedat Muriç’in İtalyan ekibi Lazio’ya gidişi sonrasında iki forvet almak için gaza bastı. Mario Mandzukic ve Diego Costa iddialarını yalanlayan yönetimin hedefindeki isimlerin Aston Villa’dan Mbwana Samatta ve Porto’dan Ze Luis olduğu öğrenilmişti. İki oyuncu için yapılan görüşmelerde büyük mesafe kat edildi. Golcülerin satın alma opsiyonlu kiralanması adına kulüplerin ikna edilmeye yakın olduğu kaydedildi. Oyuncu cephelerinde ise herhangi bir problemin bulunmadığı belirtildi. Yani Fenerbahçe artık yeni golcülerin imzası için geri sayıma geçti. Kanarya’da golcü transferi konusunda çok titiz davranılıyor. Yönetim ve teknik heyet, takıma katıldığı andan itibaren hemen performans alabilecekleri oyuncular istiyor. Samatta ve Ze Luis’in de bu kriterlere uyması nedeniyle liste başında olduğu öğrenilirken, Ali Koç ve kurmayları iki yıldızı da gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına yetiştirmeyi planlıyor.
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NABIL DIRAR'A YOL GÖZÜKTÜ
Fenerbahçe'de Gökhan’ın alternatifi Dirar’ın gönderilmesi planlanıyor. Bu bölge için de yedek bir sağ bek arayışı bulunuyor. Dirar’ın maaşının yüksek olması da gönderilmesi halinde limitlerin açılmasında önemli rol oynayacak. (Fanatik)
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KALINIC SÜRE İSTEDİ
Süper Lig’de yeni sezonda tüm planlamasını şampiyonluk üzerine yapan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunuyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda; Fabrice N’Sakala, Welinton Souza, Francisco Montero, Bernard Mensah, Atakan Üner ve son olarak da Josef de Souza’yı renklerine bağlayan Kara Kartal’da gözler, forvete çevrildi. Kabarık listeden son olarak Nikola Kalinic’in üzerine yoğunlaşan yönetim, 32 yaşındaki futbolcuyla garanti para artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro’ya anlaştı. Tecrübeli ismin, 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Atletico Madrid’den bonservisini alıp gelmesini bekleyen Beşiktaş’a, Kalinic’ten yeni bir mesaj geldiği ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da ısrarla alınmasını istediği başarılı oyuncunun, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’tan 1 hafta daha süre istediği belirtildi. Kalinic’in, bu süre içerisinde Atletico’dan bonservisini alıp ardından bonservisi elinde olarak geleceğini ilettiği öğrenildi. Yıldız futbolcudan gelen bu talebi kabul eden yönetim, beklemeye geçti. Atletico Madrid’in de oyuncusuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı, tarafların son pürüzleri gidermek için görüşme halinde olduğu ifade edildi. (Fanatik)
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FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK ZE LUIS
Vedat Muriqi'in İtalyan ekibi Lazio'ya satılmasımın ardından forvet transferine ağırlık veren ve geniş bir liste üzerinden çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Ze Luis isminde olumlu yol kat etti. 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncunun sözleşmesini 2023'e kadar elinde bulunduran Portekiz ekibi Porto ile yapılan görüşmeler pozitif geçti. Kanarya, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla beraber 1 yıllığına kiralayacak. (Sabah)
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3 TRANSFER BİRDEN GELİYOR
Kadrosunu 2 stoper ve bir ön libero ile güçlendirmeyi planlayan Trabzonspor uzun süredir yürüttüğü transfer operasyonunda sona yaklaştı. Fırtına'nın, Palmeiras'tan Vitor Hugo, Midtjylland'dan Erik Sviatchenko ve Bahia'dan Gregore'nin takıma katılması için yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. (Fanatik)
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ÇİFTE TALİP
Siyah-Beyazlılar’ın kadrosunda düşünmediği için kadro dışı bıraktığı Douglas Santos ve İsimat Mirin’e talip çıktı. Brezilyalı sağ bek Douglas’a Erzurumspor; tecrübeli stoper İsimat Mirin’e de Hatayspor talip oldu. Yönetim, 2 futbolcuyu gitmeleri için ikna etmeye çalışıyor. (Fanatik)
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"GELEN DE OLACAK GİDEN DE..."
Bakü yolculuğu öncesi konuşan Albayrak, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye turu geçmiş olarak döneceğiz. Aldığımız yeni oyuncular ve hazır olmayan oyuncularımız var. Falcao, Arda, Taylan çok iyi geliyor. Birçok futbolcumuz iyi başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak" dedi. Transfer konusunda yönetime gelen eleştirileri de haksız bulduğunu ifade eden Albayrak, şunları dile getirdi: "İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaşmıştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı. Allah nazarlardan korusun. Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler de olacak. Gelenler de gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin. Onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz."
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FENERBAHÇE'DE GÜNDEM DOĞUKAN SİNİK
Kanarya, şimdi de gözünü Antalyasporlu Doğukan Sinik’e çevirdi. Teknik direktör Erol Bulut’un alınması yönünde görüş bildirdiği oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu’nun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Antalyaspor altyapısından yetişen ve bir süre Kemerspor’da kiralık olarak oynayan 21 yaşındaki Sinik, sağ kanat ve forvet arkasında görev yapıyor. (Fanatik)
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SPORAR İÇİN RESMİ ADIM
Fenerbahçe dün Andraz Sporar konusunda da resmi adımları attı. Portekiz basınına da yansıyan bilgilere göre Fener, 5+2 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Yönetim forvet transferini en geç hafta sonuna kadar bitirmek için büyük uğraş veriyor.
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BEŞİKTAŞ'TAN SAMATTA'YA KANCA
Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i golcü listesinin başına alan Beşiktaş, henüz bir sonuca ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor. Kartal'ın gündemine gelen son isim ise Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mbwana Samatta oldu. Beşiktaş yönetimi, kiralamak istediği Tanzanyalı forvetin kulübü Aston Villa'ya fiyat sordu. 27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mbwana Samatta'yı 10.5 milyon Euro bedelle Genk'ten kadrosuna katmıştı. 2019-20 sezonunda ilk yarıyı Genk'te geçiren Samatta, ikinci yarıda ise İngiltere'de 16 resmi maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmişti.
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RUIZ SORUNU FIFA'DA ÇÖZÜLECEK
Beşiktaş'la mukavelesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'i renklerine bağlayan Real Betis, yeni transferine lisans çıkartamayınca FIFA'ya başvurdu. İspanyol kulübü, tecrübeli stoperin evraklarını isterken siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş, haklı bulunursa ciddi bir tazminat kazanacak, haksız bulunursa da Ruiz'in 1.8 milyon Euro alacağını ödemek zorunda kalacak. İspanyol futbolcu, pandemi sürecinde Beşiktaş'ın indirim isteğini kabul etmemiş ve alacaklarını gerekçe göstererek kulüple yollarını ayırmıştı. (Sabah)
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FENERBAHÇE'DEN WELBECK ATAĞI
Vedat Muriç'i Lazio'ya satan Fenerbahçe'de golcü arayışı devam ediyor. Dün 2 yeni isim ortaya atıldı. Football Insider sitesi, sarı-lacivertli takımın, Beşiktaş ile birlikte Watford'da bekleneni veremeyen Danny Welbeck için kiralama teklifi yaptığını duyurdu. 29 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Premier Lig'den düşen Watford'da 20 maçta 2 gol ve 1 asist üretebildi. Site, Welbeck'in geçen yaz bonservis bedeli olmadan geldiği Watford'dan ayrılmasının beklendiğini ve en ilgili takımların Türk ekipleri olduğunu kaydetti. (Takvim)
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MOTING BOŞA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin ayrıca PSG ile sözleşmesi sona eren Eric Maxim Choupo-Moting ile ilgilendiği de ileri sürüldü. Boşa çıkan Kamerunlu forvetin, Fransız kulübü ile yeniden anlaşamaması halinde devreye girileceği bildirildi. 31 yaşındaki Choupo-Moting geçtiğimiz sezon 20 resmi maçta forma şansı bulurken 6 gole imza attı. Moting, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni takımı belli oluncaya kadar evinde antrenman yaparak, formunu koruduğunu söylemişti. (Takvim)
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REAL MADRID'DEN BEŞİKTAŞ'A
Beşiktaş'ta transfer harekatı dört koldan devam ediyor. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren siyahbeyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Bu müthiş iddia İspanya'dan geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın her fırsatta golcü bir forvet istediği açıklamasını yaptığı ortamda siyah-beyazlılar için Real Madrid'den Lucas Vazquez ismi ortaya atıldı. Cadena SER radyosunda yayınlanan El Larguero isimli programda 29 yaşındaki oyuncuya öncelikli olarak Katar Ligi'nden talip olduğu belirtildi. Ancak Türkiye'den Beşiktaş'ın da, kanat dışında forvet de oynayabilen yıldız oyuncuyla görüştüğü iddia edildi. Kulübü Real Madrid ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Vazquez'in, Avrupa'dan ayrılmak istemediği, ancak Türkiye'de yaşanan ödeme sorunları yüzünden çekindiği belirtildi. Beşiktaş'ın ödeme planları konusunda güvence vermesi durumunda 29 yaşındaki oyuncunun Katar'a gitmek yerine Türkiye'yi tercih edeceği iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken; teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı "Kalinic, Ze Luis, Cisse ilgilendiğimiz isimler ama başka oyuncular da var" yorumundaki isimlerden birinin Lucas olduğu yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Lucas Vazquez profesyonel futbol kariyeri boyunca 337 resmi mücadeleye çıkarken 43 gol, 66 da asist üreterek toplamda 109 gole direkt etki etti. Bu periyotta 47 kez sarı kart görürken iki kezde kırmızı kartla cezalandırıldı. (Sabah)