Transfer Turu | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri (12 Eylül 2020)

Takımlarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da transferler durmuyor. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
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BRUNO PERES - BEŞİKTAŞ
Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in yeni adresinin yine Türkiye olabileceği belirtildi. Omar Elabdellaoui transferi öncesinde ismi Galatasaray ile de anılan sağ bek için şimdi ise Beşiktaş'ın adı geçiyor. Football News 24'e göre önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Bruno Peres'in ayrılması gündemde. Beşiktaşlı yöneticilerin Roma ile fiyat konusunda pazırlık yaptığı belirtildi. Siyah Beyazlı kurmayların Roma'nın telep ettiği 2 milyon Euro'luk bonservisi düşürmek istedikleri ifade ediliyor. Beşiktaş, sağ bekteki eksikliği gidermek için yoğun mesai harcıyor.
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DOĞUKAN SİNİK - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i transfer ediyor. Sarı-lacivertli ekip Akdeniz temsilcisine Sadık Çiftpınar ve genç bir oyuncuyu takasta önerecek. Ayrıca 500 bin euro da bonservis teklif edilecek. (Sabah)
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JEAN MICHEL SERI - GALATASARAY
Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarlarca oldukça sevilen ve Fatih Terim'in de vazgeçilmezleri arasında bulunan Seri için kardeşi ve menajeri olan Dominique Seri konuştu. Dominique Seri, "Fulham şu anda Seri'yi kiralamak istemiyor. Onu doğrudan satmak istiyorlar. Ayrıca kulüp, Seri'nin kalmak istemediğini de biliyor. Mevcut fiyatı 18 milyon euro ama corona virüsünün takımlar üzerindeki mali etkisi de malum. Inter onu düşünüyor ve girişim yaptıkları takdirde anlaşma olur. Galatasaray'a dönüş? Eğer böyle bir olasılık olsaydı asla 'hayır' demezdi. Diğer kulüpler? Sözleşmeler imzalanmadığı sürece transferde her şey olabilir" dedi.
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CARLOS SALCEDO - TRABZONSPOR
Stoper arayışını sürdüren Trabzonspor, Tigres forması giyen Carlos Salcedo için transfer teklifinde bulundu. Meksika basını, Trabzonspor, 26 yaşındaki Carlos Salcedo'yu satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmak istediğini yazdı. Haberde ayrıca Tigres yönetiminin oyuncuyu kiralık olarak değil bonservisiyle vermek istediği ifadelerine de yer verildi. (Sabah)
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MERT YILMAZ & MARCELO - BEŞİKTAŞ
Nazım Sangare için Antalyaspor’dan olumsuz yanıt alan Beşiktaş, yeniden Bayern Münih II takımında oynayan Mert Yılmaz isminde yoğunlaştı. Çok yüksek maliyeti olan Domagoj Vida gönderilirse Marcelo Guedes de bitirilecek. (Fotomaç)
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MARCEL TISSERAND - FENERBAHÇE
Fenerbahçe, stoper bölgesine yeni bir yıldızı getirmeye hazırlanıyor. Benin24tv.com'un haberine göre Kanarya, 1.90 boyundaki Kongolu stoper için Wolfsburg ile de anlaşmaya vardı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ve Wolfsburg da masaya otururken, Tisserand için 2 milyon euroluk bonservis rakamına el sıkışılacağı ifade edildi. (Sabah)
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OKAY YOKUŞLU - GALATASARAY
Okay Yokuşlu transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray kiralama teklifini 1.5 milyon Euro’ya çıkartırken, önümüzdeki sezon devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonu için de rakamı 5 milyon Euro seviyelerine yükseltti. Celta Vigo, bu kez Okay’ı göndermeye hazır. Hatta Trabzonspor da devreye girmiş durumda. Fırtına, 6 milyon Euro’ya sattığı eski oyuncusu için nabız yokladı. Fakat Okay’ın tercihini Galatasaray’dan yana kullandığı ve Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylediği öğrenildi. Yıldız orta saha, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Galatasaray yönetimi, hafta içinde bu transferi noktalamayı hedefliyor. (Fanatik)
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ALPER POTUK - TRABZONSPOR
Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Alper Potuk, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Teknik direktör Eddie Newton'un, 29 yaşındaki orta saha ile ilgili bilgiler aldığı ve daha sonra olumsuz karar verdiği öğrenildi. Alper'in ismi devre arasında da bordo-mavili takım ile anılmıştı. (Fotomaç)
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ZE LUIS - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş, Lille'e giden Burak Yılmaz'ın boşluğunu dolduracak golcü için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Ze Luis'in kulübü Porto'ya bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon euro önerdi. 1 milyon 750 bin euro garanti maaş ve bonuslar üzerinden Beşiktaş'a "Evet" diyen Ze Luis'in ise Porto'ya baskı yaptığı ifade edildi. Bu arada 29 yaşındaki futbolcuya Valencia ve Celta Vigo'nun da talip olduğu ortaya çıktı. (Sabah)
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MARIO MANDZUKIC & BAS DOST - FENERBAHÇE
Fenerbahçe’de artık tüm gözler forvet transferine çevrildi. Erol Bulut, Lazio’ya satılan Vedat Muriç tarzında, pivot özellikli bir forvet isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost’a çevrildi. Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Mandzukic’in bonservisi elinde. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun menaceriyle bu hafta bir görüşme yaparak transferi bitirmeye çalışacak. B planı olarak düşünülen Dost için ise Frankfurt’a kiralama teklifi yapılması bekleniyor. (Fanatik)
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CENGİZ ÜNDER - CAGLIARI & HERTHA BERLIN
Roma'nın yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satmayı planladığı Cengiz Ünder'in adı Napoli ile anılsa da 2 yeni teklif aldığı ortaya çıktı. Sky Sports, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Cagliari'nin Cengiz Ünder'i transfer etmek istediğini yazdı. Cagliari Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco'nun, eski öğrencisini kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. İtalyan basınında yer alan bir diğer haberde ise Bundesliga ekibi Hertha Berlin'in Cengiz Ünder'e talip olduğu iddia edildi. Alman kulübünün, milli yıldız için istekli olduğu ve resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.
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VALENTIN ROSIER - BEŞİKTAŞ
Sağ bek için gündeme gelen Valentin Rosier, Beşiktaş’ın teklifine sıcak bakmıyor. Record’un haberine göre Sporting forması giyen Rosier, ülkesi Fransa’ya dönmek istediğini belirterek Siyah-Beyazlılar’ın teklifini geri çevirdi. (Takvim)
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IVAN SAPONJIC - BEŞİKTAŞ & FENERBAHÇE
Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, transferde de rakip olmaya devam ediyor. Daha önce Kalinic için karşı karşıya gelen kulüpler, bu kez yine Atletico Madrid'de bulunan Ivan Saponjic için devreye girdi. Aktarılan bilgilere göre Simeone'nin çok güvendiği ancak kadroda yer vermediği futbolcu için her iki kulüp de devreye girdi. Oyuncuyu sahada neredeyse hiç değerlendirmeyen Atletico'nun, transfer için kontratını feshedebileceği iddia edildi. 2022'ye dek Atletico Madrid ile sözleşmesi bulunmasına karşın ayrılmak istediği dile getirilen Saponjic'in de, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisinden memnun olduğu ve her iki kulübü de değerlendirmeye aldığı aktarıldı. (Fotomaç)
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NIKOLA KALINIC - BEŞİKTAŞ
Orta saha takviyesi konusunda Al-Ahli'yle yollarını ayıran Josef de Souza’yla her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul’a getirmek için geri sayımda... Beşiktaş ayrıca Atletico Madrid’le sözleşmesini fesh etmesini bekledikleri Nikola Kalinic’ten de gelecek müjdeli haberi bekliyor. İspanyol ekibinden yıllık 3.3 milyon Euro’luk maaş alan futbolcuya son olarak 2 milyon Euro garanti ücret artı 500 bin Euro da performans bonusu teklifinde bulunan yönetimin yeni haftada Hırvat golcüyü takımına kazandırması bekleniyor.
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FAYCAL FAJR - SİVASSPOR
Transferde orta saha ve hücum bölgesine arayışlarını sürdüren Sivasspor, aradığı ismi İspanya'da buldu. Kırmızı-Beyazlıların, İspanya La Liga ekibi Getafe'den Fayçal Fajr'la prensipte anlaştığı öğrenildi. 32 yaşındaki Faslı orta saha, geçtiğimiz sezon oynadığı 16 karşılaşmada, 1 asist katkısı sağladı. 2018-2019 sezonunda ise Fransa Ligue 1'de Caen'le 40 maçta 5 gol, 7 asistle dikkat çeken bir performansın altına imza attı. Tecrübeli maestro, Fas Milli Takımı'nda da 25 karşılaşmada, 2 kez ağları havalandırdı. (Fotomaç)
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JAVIER PASTORE - GALATASARAY
Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Faslı yıldızın alternatifini İtalya'da buldu. Cimbom, Arjantinli futbolcu Javier Pastore'yi kiralamak için Roma ile görüşmelere başladı. (A Spor)