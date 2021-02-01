Transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Gözler bu saate çevrildi

Transfer sezonu için kritik gün sona eriyor. 5 Ocak tarihinde başlayan ve bugün sona erecek olan transfer sezonu saat kaçta biteceği ile gündemde yer alıyor. Peki, transfer sezonu saat kaçta bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TRANSFER SEZONU SAAT KAÇTA BİTECEK?

5 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonu, 1 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor. Takımların transferleri 17.00'ye kadar TFF'ye bildirmeleri gerekiyor ama TFF o süreyi 23:59'a uzatabiliyor.