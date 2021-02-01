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Spor Arena
Haber Giriş: 01.02.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Gözler bu saate çevrildi

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Transfer sezonu saat kaçta bitiyor? Gözler bu saate çevrildi
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Pek çok kulübün takım içi eksikliklerini tamamlayabilmek için girişimlerde bulunduğu ara transfer dönemi sona eriyor. 1 Şubat Pazartesi gününe son transfer girişimlerini yetiştirmeye çalışan kulüpler girişimlerini sürdürmeye devam ederken gözler transfer sezonu saat kaçta bitecek sorusuna çevrildi. Peki, Transfer sezonu saat kaçta bitiyor? İşte, o konu hakkında bilgiler

Transfer sezonu için kritik gün sona eriyor. 5 Ocak tarihinde başlayan ve bugün sona erecek olan transfer sezonu saat kaçta biteceği ile gündemde yer alıyor. Peki, transfer sezonu saat kaçta bitecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

TRANSFER SEZONU SAAT KAÇTA BİTECEK?

5 Ocak tarihinde başlayan transfer sezonu, 1 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor. Takımların transferleri 17.00'ye kadar TFF'ye bildirmeleri gerekiyor ama TFF o süreyi 23:59'a uzatabiliyor.

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