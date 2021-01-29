Transfer sezonu ne zaman kapanıyor? İşte tarih bilgisi
'Ara Transfer' olarak bilinen ikinci transfer ve tescil döneminin 2020-2021 sezonu için ne zaman biteceği taraftarların araştırdığı konu olarak dikkat çekiyor. Futbol seyircileri ve kulüp taraftarının heyecanla takip ettiği ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kaldı. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanıyor?
Geçtiğimiz haftalarda başlayan ara transfer döneminin ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kadrolarındaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ardı ardına açıklama yapacak. İşte, konuya dair tarih bilgisi...
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, ara transfer dönemi 1 Şubat 2021'de sona erecek
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