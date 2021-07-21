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Spor Arena
Haber Giriş: 21.07.2021 - 11:35 | Son Güncelleme:

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu için son tarih açıklandı

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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu için son tarih açıklandı

Transfer sezonu için detaylar belirlendi. Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran ayında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.

Transfer sezonu için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig takımları için harcama limitleri de belirlendi. İşte, tüm detaylar

Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.

Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

1.BEŞİKTAŞ

Harcama Limiti: 309.158.217

%25 Sapma Dahil Tutar: 386.447.771

  2.GALATASARAY

Harcama Limiti: 437.480.550

%25 Sapma Dahil Tutar: 546.850.687

  3.FENERBAHÇE

Harcama Limiti: 397.640.264

%25 Sapma Dahil Tutar: 497.050.330

  4.TRABZONSPOR

Harcama Limiti: 219.655.520

%25 Sapma Dahil Tutar: 274.569.400

  5.DEMİR GRUP SİVASSPOR

Harcama Limiti: 131.122.375

%25 Sapma Dahil Tutar: 163.902.969

  6.ATAKAŞ HATAYSPOR

Harcama Limiti: 146.975.555

%25 Sapma Dahil Tutar: 183.719.443

  7.AYTEMİZ ALANYASPOR

Harcama Limiti: 116.625.336

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.781.670

  8.FATİH KARAGÜMRÜK

Harcama Limiti: 106.123.422

%25 Sapma Dahil Tutar: 132.654.278

  9.GAZİANTEP

Harcama Limiti: 139.605.238

%25 Sapma Dahil Tutar: 174.506.547

  10.GÖZTEPE

Harcama Limiti: 110.545.038

%25 Sapma Dahil Tutar: 138.181.297

  11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Harcama Limiti: 92.003.321

%25 Sapma Dahil Tutar: 115.004.151

  12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Harcama Limiti: 156.356.325

%25 Sapma Dahil Tutar: 195.445.406

  13.ÇAYKUR RİZESPOR

Harcama Limiti: 186.906.816

%25 Sapma Dahil Tutar: 233.633.520

  14.KASIMPAŞA

Harcama Limiti: 90.113.696

%25 Sapma Dahil Tutar: 112.642.119

  15.HELENEX YENİ MALATYASPOR

Harcama Limiti: 92.272.842

%25 Sapma Dahil Tutar: 115.341.052

  16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

Harcama Limiti: 90.995.854

%25 Sapma Dahil Tutar: 113.744.817

  17.HES KABLO KAYSERİSPOR

Harcama Limiti: 81.102.954

%25 Sapma Dahil Tutar: 101.378.693

  18.ADANA DEMİRSPOR

Harcama Limiti: 116.218.789

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486

  19.GTZ GİRESUNSPOR

Harcama Limiti: 116.218.789

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486

  20.ALTAY

Harcama Limiti: 116.218.789

%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486

 

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