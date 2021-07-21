Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu için son tarih açıklandı

Transfer sezonu için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig takımları için harcama limitleri de belirlendi. İşte, tüm detaylar

Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.

Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

1.BEŞİKTAŞ



Harcama Limiti: 309.158.217



%25 Sapma Dahil Tutar: 386.447.771



2.GALATASARAY



Harcama Limiti: 437.480.550



%25 Sapma Dahil Tutar: 546.850.687



3.FENERBAHÇE



Harcama Limiti: 397.640.264



%25 Sapma Dahil Tutar: 497.050.330



4.TRABZONSPOR



Harcama Limiti: 219.655.520



%25 Sapma Dahil Tutar: 274.569.400



5.DEMİR GRUP SİVASSPOR



Harcama Limiti: 131.122.375



%25 Sapma Dahil Tutar: 163.902.969



6.ATAKAŞ HATAYSPOR



Harcama Limiti: 146.975.555



%25 Sapma Dahil Tutar: 183.719.443



7.AYTEMİZ ALANYASPOR



Harcama Limiti: 116.625.336



%25 Sapma Dahil Tutar: 145.781.670



8.FATİH KARAGÜMRÜK



Harcama Limiti: 106.123.422



%25 Sapma Dahil Tutar: 132.654.278



9.GAZİANTEP



Harcama Limiti: 139.605.238



%25 Sapma Dahil Tutar: 174.506.547



10.GÖZTEPE



Harcama Limiti: 110.545.038



%25 Sapma Dahil Tutar: 138.181.297



11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR



Harcama Limiti: 92.003.321



%25 Sapma Dahil Tutar: 115.004.151



12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



Harcama Limiti: 156.356.325



%25 Sapma Dahil Tutar: 195.445.406



13.ÇAYKUR RİZESPOR



Harcama Limiti: 186.906.816



%25 Sapma Dahil Tutar: 233.633.520



14.KASIMPAŞA



Harcama Limiti: 90.113.696



%25 Sapma Dahil Tutar: 112.642.119



15.HELENEX YENİ MALATYASPOR



Harcama Limiti: 92.272.842



%25 Sapma Dahil Tutar: 115.341.052



16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR



Harcama Limiti: 90.995.854



%25 Sapma Dahil Tutar: 113.744.817



17.HES KABLO KAYSERİSPOR



Harcama Limiti: 81.102.954



%25 Sapma Dahil Tutar: 101.378.693



18.ADANA DEMİRSPOR



Harcama Limiti: 116.218.789



%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486



19.GTZ GİRESUNSPOR



Harcama Limiti: 116.218.789



%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486



20.ALTAY



Harcama Limiti: 116.218.789



%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486



