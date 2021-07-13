Transfer sezonu ne zaman bitiyor? Tarih açıklandı
Transfer sezonu için tarihler belirlendi. Haziran ayında başlayan transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig takımları için harcama limitleri de belirlendi. İşte, tüm detaylar
Futbolda 2021-2022 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi, Türkiye için Haziran ayında başladı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.
Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.
Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:
1.BEŞİKTAŞ
Harcama Limiti: 309.158.217
%25 Sapma Dahil Tutar: 386.447.771
2.GALATASARAY
Harcama Limiti: 437.480.550
%25 Sapma Dahil Tutar: 546.850.687
3.FENERBAHÇE
Harcama Limiti: 397.640.264
%25 Sapma Dahil Tutar: 497.050.330
4.TRABZONSPOR
Harcama Limiti: 219.655.520
%25 Sapma Dahil Tutar: 274.569.400
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
Harcama Limiti: 131.122.375
%25 Sapma Dahil Tutar: 163.902.969
6.ATAKAŞ HATAYSPOR
Harcama Limiti: 146.975.555
%25 Sapma Dahil Tutar: 183.719.443
7.AYTEMİZ ALANYASPOR
Harcama Limiti: 116.625.336
%25 Sapma Dahil Tutar: 145.781.670
8.FATİH KARAGÜMRÜK
Harcama Limiti: 106.123.422
%25 Sapma Dahil Tutar: 132.654.278
9.GAZİANTEP
Harcama Limiti: 139.605.238
%25 Sapma Dahil Tutar: 174.506.547
10.GÖZTEPE
Harcama Limiti: 110.545.038
%25 Sapma Dahil Tutar: 138.181.297
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Harcama Limiti: 92.003.321
%25 Sapma Dahil Tutar: 115.004.151
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Harcama Limiti: 156.356.325
%25 Sapma Dahil Tutar: 195.445.406
13.ÇAYKUR RİZESPOR
Harcama Limiti: 186.906.816
%25 Sapma Dahil Tutar: 233.633.520
14.KASIMPAŞA
Harcama Limiti: 90.113.696
%25 Sapma Dahil Tutar: 112.642.119
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR
Harcama Limiti: 92.272.842
%25 Sapma Dahil Tutar: 115.341.052
16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
Harcama Limiti: 90.995.854
%25 Sapma Dahil Tutar: 113.744.817
17.HES KABLO KAYSERİSPOR
Harcama Limiti: 81.102.954
%25 Sapma Dahil Tutar: 101.378.693
18.ADANA DEMİRSPOR
Harcama Limiti: 116.218.789
%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486
19.GTZ GİRESUNSPOR
Harcama Limiti: 116.218.789
%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486
20.ALTAY
Harcama Limiti: 116.218.789
%25 Sapma Dahil Tutar: 145.273.486