Transfer sezonu ne zaman bitiyor? İşte Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi

17 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, TFF'nin yayımladığı takvime göre eylül ayında tamamlanacak. Ardından ise ocak ayında ikinci transfer dönemi başlayacak. Profesyonel kulüpler, yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağlamaya devam ederken, gözler transfer sezonunun bitiş tarihine çevrildi. İşte, Türkiye transfer sezonu bitiş tarihi...

NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 10 Haziran'da başlaması gereken yaz transfer döneminin başlangıç tarihi 1 hafta ertelenmişti. Transfer dönemi 8 Eylül'de sona erecek.