Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022 transfer dönemi detayları

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Transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından gözler ara transfer dönemine çevrilmişti. Takımlarının kadrolarına yapacağı takviyeleri heyecanla bekleyen futbolseverler, ikinci transfer döneminin hangi tarihte başlayacağını öğrenmek istiyordu. İşte, ara transfer dönemine yönelik bilgiler...

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. İşte, 25 Ocak tarihli güncel transfer bilgileri;

ADANA DEMİRSPOR

Gelenler: Mustafa Kapı (Lille), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Erhun Öztümer (Fatih Karagümrük)

Gidenler:



ALTAY

Gelenler: Murat Berkan Demir (Bergama Belediyespor - Kiralıktan döndü),



Gidenler: Mustafa Denizli (Teknik Direktör), Mert Nobre (Teknik Direktör)





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ATAKAŞ HATAYSPOR

Gelenler: Mahmoud Kahraba (El Ahly - Kiralık), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir - Kiralık), Selimcan Temel (İnegölspor)



Gidenler: Strahil Popov (Eyüpspor), Ahmet :Hakan Şahin (Hendek Spor - Kiralık), Emre Çolak (Medipol Başakşehir)





AYTEMİZ ALANYASPOR

Gelenler:

Gidenler: Khouma Babacar (Sassuolo - Kiralıktan döndü)





BEŞİKTAŞ

Gelenler: Kerem Kalafat (Uşakşspor - Kiralıktan döndü), Gedson Fernandes (Benfica)

Gidenler: Atakan Üner (Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kiralık), Halil Duman - Kızılcabölükspor (Kiralık), Ajdin Hasic - (Bereket Sigorta Ümraniyespor (Kiralık), Gedson Fernandes (Çaykur Rizespor - Kiralık), Salih Uçan (Medipol Başakşehir - Kiralık)





ÇAYKUR RİZESPOR

Gelenler: Yusuf Sarı (Trabzonspor), Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Eren Albayrak (FTA Antalyaspor), Gedson Fernandes (Beşiktaş - Kiralık), Muhammed Gümüskaya (Fenerbahçe - Kiralık),

Gidenler: Yasin Pehlivan (Manisa FK), Batuhan Çakır (Van Spor FK), Alberk Koç - İttifak Holding Konyaspor (Kiralık), Nathan Monzango (Amines)



DEMİR GRUP SİVASSPOR

Gelenler:

Gidenler: Muhammed Ergin (İskenderunspor - Kiralık)





FENERBAHÇE

Gelenler: İsmail Kartal (Tekniik Direktör), Allahyar Sayyadmanesh (Zorya - Kiralıktan döndü), Ozan Tufan (Watford - Kiralıktan döndü)

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Gidenler: Bartu Kulbilge (Beypiliç Boluspor), Muhammed Gümüskaya (Çaykur Rizespor, Kiralık), Allahyar Sayyadmanesh (Hull City - Kiralık), Max Meyer (FC Midtjylland - Kiralık)





FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Gelenler: Admir Mehmedi (Wolfsburg), Fernando Lucas Martins (Beijing Guoan), Alassane Ndao (Kiralık - Al Ahli), Luiz Adriano (Palmerias)



Gidenler: Ersin Zehir (FC Dordrecht - Kiralık) Amilton Minervino (Serbest), Eren Albayrak (Sözleşme feshi), Enzo Crivelli (M. Başakşehir Kiralıktan döndü), Paul Mukairu (Kopenhag)





GALATASARAY



Gelenler: Domenec Torrent (Teknik Direktör), Inaki Pena (Barcelona - Kiralık), Bafetimbi Gomis (Al Hilal), Erick Pulgar (Fiorentina - Kiralık), Semih Kaya (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

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Gidenler: Gökay Güney (Ümraniyespor - Kiralık), DeAndre Yedlin, Atalay Babacan (Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kiralık), Christian Luyindama (Al Tawoon - Kiralık), Jesse Sekidika (Eyüpspor - Kiralık), Aytaç Kara (Göztepe - Kiralık), Mbaye Diagne (Fesih)





GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ



Gelenler: Luka Stankovski (Rabotnicki)



Gidenler: Jefferson (Sözleşme feshi), Kenan Özer (Sözleşme feshi)





GÖZTEPE

Gelenler: Kenan Piric (Atromitos Athen), Oussama Tannane (Vitesse), François Moubandje (Kiralık), Franco Di Santo (San Lorenzo), Aytaç Kara (Kiralık)



Gidenler: Balazs Megyeri (AEL Limassol), Brown Ideye (Sözleşme feshi)





GZT GİRESUNSPOR

Gelenler: Jean Pyerre (Gremio - Kiralık)



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Gidenler: Tolgahan Acar (Şanlıurfaspor), Hüsamettin Tut (Sözleşme feshi), Alperen Aydın (Siirt İl Özel İdare), Çekdar Orhan (Tuzlaspor - Kiralık)





İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Gelenler: Alberk Koç - Çaykur Rizespor (Kiralık), Uğurcan Yazğılı - Adanaspor



Gidenler: Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Alper Uludağ





KASIMPAŞA

Gelenler: Mamadou Fall (Charleroi), Tunay Torun (VavaCars Fatih Karagümrük), Uros Spajic (Krosnodar),



Gidenler: Mustafa Ethem Erboğa (24 Erzincanspor - Kiralık), Nicolai Jorgensen (Sözleşme feshi), Nabil Dirar (Sözleşme feshi),





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Gelenler: Emre Çolak (Atakaş Hatayspor), Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor), Salih Uçan (Beşiktaş - Kiralık)



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Gidenler: Edin Visca (Trabzonspor), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor - Kiralık), Ahmed Kutucu (Sandhausen - Kiralık), Peter Zulj (Fehervar - Kiralık), Enzo Crivelli (Saint-Etienne - Kiralık), Miguel Vieira





ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

Gelenler: Kenan Özer (Serbest), Godfred Donsah (Crotone), Azubuike Okechukwu (M. Başakşehir - Kiralık), Nouha Dicko (Gaziantep FK), Mehdi Zeffane, Gaston Campi (Arouca)



Gidenler: Walter Bwalya (El Ahly - Kiralıktan döndü), Hasan Özkan (Sözleşme feshi), Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor), Wallace (Sözleşme feshi), Semih Kaya (Sözleşme feshi)





TRABZONSPOR

Gelenler: Edin Visca (Medipol Başakşehir), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Jean Evrard Kouassi (Wuhan FC), Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Enis Destan (Altınordu), Batuhan Kör (Bursaspor), Kerem Şen (Bursaspor), Taha Altıkardeş (Bursaspor)

Gidenler: Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Abdülkadir Parmak (Yukatel Kayserispor - Kiralık), Atakan Gündüz (1461 Trabzon - Kiralıktan), Edgar IE (Fesih)





VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

Gelenler: Kristijan Bistrovic (CSKA Moskova - Kiralık), Davide Biraschi (Genoa - Kiralık), Vegar Hedenstad (Valerenga), Abdoulaye Toure (Genoa - Kiralık)

Gidenler: Andrea Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Vegar Hedenstad (Valerenga), Erhun Öztümer (Adana Demirspor), Efe Tatlı (Adanaspor - Kiralık), Tunay Torun (Kasımpaşa)





YUKATEL KAYSERİSPOR

Gelenler: Andrea Bertolacci (Vavacars Fatih Karagümrük), Abdülkadir Parmak (Trabzonspor - Kiralık), Mert Çetin (Hellas Verona), Arif Kocaman (Sakaryaspor), Denis Alibec (Cluj - Kiralıktan geri döndü)



Gidenler: Manuel Fernandes (Sözleşme feshi), Denis Alibec (Atromitos Athen - Kiralık)