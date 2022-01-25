Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2022 transfer dönemi detayları

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Transfer sezonu, takımların yaptığı transferler ile devam ediyor. 2021-2022 Süper Lig sezonunun ilk yarısı sona ermesinin ardından, ara transfer dönemi başladı. Takımlarında eksik kadroları tamamlamaya hazırlanan kulüpler transfer döneminde, yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yaparak 2. sezona sıkı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte, transfer sezonu hakkında bazı bilgiler

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. İşte, 25 Ocak tarihli güncel transfer bilgileri;

ADANA DEMİRSPOR

Gelenler: Mustafa Kapı (Lille), İsmail Çokçalış (Bursaspor)





ALTAY

Gelenler: Mert Nobre (Teknik Direktör), Murat Berkan Demir (Bergama Belediyespor - Kiralıktan döndü),



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Gidenler: Mustafa Denizli (Teknik Direktör)





ATAKAŞ HATAYSPOR

Gelenler: Mahmoud Kahraba (El Ahly - Kiralık), Emre Kaplan (Medipol Başakşehir - Kiralık), Selimcan Temel (İnegölspor)



Gidenler: Strahil Popov (Eyüpspor), Ahmet :Hakan Şahin (Hendek Spor - Kiralık), Emre Çolak (Medipol Başakşehir)



AYTEMİZ ALANYASPOR

Gidenler: Khouma Babacar (Sassuolo - Kiralıktan döndü)





BEŞİKTAŞ

Gelenler: Kerem Kalafat (Uşakşspor - Kiralıktan döndü)

Gidenler: Atakan Üner (Ümraniyespor - Kiralık), Halil Duman - Kızılcabölükspor (Kiralık)



ÇAYKUR RİZESPOR

Gelenler: Yusuf Sarı (Trabzonspor), Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Gidenler: Yasin Pehlivan (Manisa FK), Batuhan Çakır (Van Spor FK)



DEMİR GRUP SİVASSPOR

Gidenler: Muhammed Ergin (İskenderunspor - Kiralık)





FENERBAHÇE

Gelenler: İsmail Kartal (Tekniik Direktör), Allahyar Sayyadmanesh (Zorya - Kiralıktan döndü)



FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Gelenler: Admir Mehmedi (Wolfsburg), Fernando Lucas Martins (Beijing Guoan)



Gidenler: Ersin Zehir (FC Dordrecht - Kiralık) Amilton Minervino (Serbest),



GALATASARAY



Gelenler: Domenec Torrent (Teknik Direktör),

Gidenler: Gökay Güney (Ümraniyespor - Kiralık)





GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ



Gelenler: Luka Stankovski (Rabotnicki)



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Gidenler: Jefferson (Sözleşme feshi), Kenan Özer (Sözleşme feshi)



GÖZTEPE

Gelenler: Kenan Piric (Atromitos Athen), Oussama Tannane (Vitesse), François Moubandje (Kiralık), Franco Di Santo (San Lorenzo)



Gidenler: Balazs Megyeri (AEL Limassol), Brown Ideye (Sözleşme feshi)





GZT GİRESUNSPOR

Gidenler: Tolgahan Acar (Şanlıurfaspor), Hüsamettin Tut (Sözleşme feshi), Alperen Aydın (Siirt İl Özel İdare), Çekdar Orhan (Tuzlaspor - Kiralık)





İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Gidenler: Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Alper Uludağ





KASIMPAŞA

Gelenler: Mamadou Fall (Charleroi)



Gidenler: Mustafa Ethem Erboğa (24 Erzincanspor - Kiralık)





MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Gelenler: Emre Çolak (Atakaş Hatayspor), Serdar Gürler (İttifak Holding Konyaspor)



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Gidenler: Edin Visca (Trabzonspor), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor - Kiralık), Ahmed Kutucu (Sandhausen - Kiralık), Peter Zulj (Fehervar - Kiralık)





ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

Gelenler: Kenan Özer (Serbest), Godfred Donsah (Crotone), Azubuike Okechukwu (M. Başakşehir - Kiralık), Nouha Dicko (Gaziantep FK), Mehdi Zeffane, Gaston Campi (Arouca)



Gidenler: Walter Bwalya (El Ahly - Kiralıktan döndü), Hasan Özkan (Sözleşme feshi), Kubilay Kanatsızkuş (Çaykur Rizespor)





TRABZONSPOR

Gelenler: Edin Visca (Medipol Başakşehir), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin), Jean Evrard Kouassi (Wuhan FC), Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Enis Destan (Altınordu)

Gidenler: Yusuf Sarı (Çaykur Rizespor), Abdülkadir Parmak (Yukatel Kayserispor - Kiralık), Atakan Gündüz (1461 Trabzon - Kiralıktan), Edgar IE (Fesih)





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VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

Gelenler: Kristijan Bistrovic (CSKA Moskova - Kiralık), Davide Biraschi (Genoa - Kiralık), Vegar Hedenstad (Valerenga), Abdoulaye Toure (Genoa - Kiralık)

Gidenler: Andrea Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Vegar Hedenstad (Valerenga)





YUKATEL KAYSERİSPOR

Gelenler: Andrea Bertolacci (Vavacars Fatih Karagümrük), Abdülkadir Parmak (Trabzonspor - Kiralık), Mert Çetin (Hellas Verona), Arif Kocaman (Sakaryaspor)



Gidenler: Manuel Fernandes (Sözleşme feshi)