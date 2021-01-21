Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2020-2021 ara transfer döneminin biteceği tarihi TFF duyurdu
Ara transfer sezonunun sona ereceği tarih, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 5 Ocak'ta başlayan 2020-2021 sezonu ara transfer dönemiyle profesyonel kulüpler eksik mevkilerini doldurarak yerli ve yabancı futbolcuları renklerine bağladı. Kulüplerin anlaşmaları sürerken geçtiğimiz günlerde TFF takımların transfer dönemindeki harcama limitlerini duyurdu. TFF'nin açıkladığı tarihe göre 2020-2021 transfer sezonu ocak sonuna kadar sürecek. İşte, futbolda ara transfer döneminin sona ereceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da geniş yankı uyandırdı. Futbolcularla sözleşme imzalayan kulüpler 1 Şubat 2021 tarihine kadar transferlerine devam edecek.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
Buna göre ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başladı. Açıklamada transfer dönemi "1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.
HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı:
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