Transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2020-2021 ara transfer döneminin biteceği tarihi TFF duyurdu

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor. Özellikle Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da geniş yankı uyandırdı. Futbolcularla sözleşme imzalayan kulüpler 1 Şubat 2021 tarihine kadar transferlerine devam edecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Buna göre ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başladı. Açıklamada transfer dönemi "1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek." denildi.

HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2020-2021 sezonu 2. transfer ve tescil dönemi Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şöyle hesaplandı: