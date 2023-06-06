Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2023-2024 yaz transfer sezonu hakkında bilgiler

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2023-2024 transfer dönemi, sezonun sona ermesinin ardından futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunun son haftaları yaklaşırken transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. İşte, transfer dönemi hakkında bilgiler...

transfer dönemi NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayının da gelmesiyle transfer sezonu araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde detaylara yer vereceğiz.

2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti.