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Transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2023-2024 yaz transfer sezonu hakkında bilgiler

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#Transfer#Transfer Dönemi #Transfer Sezonu Ne Zaman Başlıyor
Transfer sezonu ne zaman başlıyor 2023-2024 yaz transfer sezonu hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 09:25

Süper Lig sezonu, bu hafta oynanacak maçlarının ardından sona erecek. 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından futbolseverler transfer sezonu başlangıç tarihini araştırıyor. Konuyla ilgili son bilgiler sorgulanıyor. Peki Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler...

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2023-2024 transfer dönemi, sezonun sona ermesinin ardından futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 2022-2023 Süper Lig sezonunun son haftaları yaklaşırken transfer dönemi gündeme gelmeye başladı. İşte, transfer dönemi hakkında bilgiler...

transfer dönemi NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayının da gelmesiyle transfer sezonu araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde detaylara yer vereceğiz.

2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermişti.

 

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