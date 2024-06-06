Transfer sezonu ne zaman açılıyor? Nefesler tutuldu! Tüm dikkatler 2024-2025 transfer döneminde..

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Süper Lig sezonu, geçtiğimiz haftalarda sona erdi. 2023-2024 sezonunun tamamlanmasının ardından futbolseverler transfer sezonu başlangıç tarihini araştırıyor. Konuyla ilgili son bilgiler sorgulanıyor. Peki Süper Lig transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında bilgiler...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haziran ayının da gelmesiyle transfer sezonu araştırılıyor. Konuyla ilgili olarak henüz bir tarih açıklaması gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizde detaylara yer vereceğiz.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 futbol sezonu için Birinci Transfer ve Tescil Dönemi 24 Haziran'da başlayacak ve 13 Eylül 2024'te sona erecek.

İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ

İkinci transfer dönemi, diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025'te başlayacak ve 11 Şubat 2025'te sona erecek.