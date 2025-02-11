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Transfer resmen açıklandı: Eren Elmalı, Galatasaray'a imzayı attı!

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#Transfer#Galatasaray#Eren Elmalı
Transfer resmen açıklandı: Eren Elmalı, Galatasaraya imzayı attı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 20:47

Galatasaray, uzun süredir gündeminde bulunan Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı'yı transferin son gününde kadrosuna kattı.

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Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Galatasaray'da son gün de transfer heyecanı devam ediyor. Galatasaray, Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı.

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SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı - kırmızılılar, milli futbolcuyla bugün 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis + bonuslar ödeyecek.

Galatasaray, devre arası transfer döneminde daha önce kadrosunu Ahmed Kutucu, Carlos Cuesta, Mario Lemina, Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski gibi isimlerle güçlendirmişti.

Transfer resmen açıklandı: Eren Elmalı, Galatasaraya imzayı attı

14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

2022 yazında 3.6 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olan Eren Elmalı, Bordo-mavili kulüpte geçirdiği yaklaşık 2.5 yılda 111 resmi maça çıktı ve 1 gol - 6 asist üretti.

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24 yaşındaki savunma oyuncusu bugüne dek A Milli Takım formasını da 14 kez sırtına geçirdi ve 1 asist kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Dün akşam oynanan Eyüpspor maçı sonrasında konuşan Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Eren Elmalı için "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

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#Transfer#Galatasaray#Eren Elmalı

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